Delincuentes asaltan grifo en Cusco y huyen con 25 mil soles

Según la Policía, durante el atraco, uno de los trabajadores del establecimiento resultó herido. Foto: Composición LR / Cortesía

Según la Policía, durante el atraco, uno de los trabajadores del establecimiento resultó herido. Foto: Composición LR / Cortesía

Un violento asalto se registró la noche del martes en el grifo “Fernández”, ubicado en el sector de Pampachulla, provincia de Quispicanchi, en Cusco. Según informes preliminares, los delincuentes, provistos de armas de fuego, se llevaron una suma que oscilaría entre 20 mil y 25 mil soles.

Durante el atraco, uno de los trabajadores resultó herido, presuntamente tras recibir un golpe con un objeto contundente, por lo que fue evacuado al centro de salud de Urcos. En tanto, cámaras de seguridad habrían registrado a dos sujetos con actitud sospechosa minutos antes del asalto en las inmediaciones del establecimiento.

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El jefe de la Divincri Cusco, coronel PNP Walter Poma, informó que el caso viene siendo investigado por la comisaría de la jurisdicción con apoyo de unidades especializadas. “No solamente se recepcionan manifestaciones, sino hay otras diligencias que se tienen que realizar, como son las cámaras”, señaló.

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El oficial aseguró que los implicados serán ubicados en el más breve plazo y anunció el refuerzo de operativos en sectores alejados. “Hay que advertir que todas esas personas van a ser ubicadas, identificadas y capturadas, como hasta ahora se ha realizado”, afirmó.