Aparatoso choque entre combi y bus en la Panamericana Sur deja dos muertos y varios heridos en Villa El Salvador
Alrededor de nueve unidades de bomberos llegaron para rescatar a los pasajeros afectados, mientras el accidente provocó el cierre parcial de la vía en sentido de sur a norte.
- Enorme incendio consume almacén cerca de albergue de perros en Villa El Salvador
- Bus ETUPSA 73 choca contra camión de basura y trabajador de limpieza pierde la vida en Villa El Salvador
La madrugada del lunes 11 de mayo se registró un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17, en el distrito de Villa El Salvador. Según información preliminar, el choque entre una combi que trasladaba pasajeros y un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA dejó dos personas fallecidas y alrededor de 12 heridos.
Tras el fuerte impacto, unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta la zona para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros afectados. Debido al accidente, parte de la vía en sentido de sur a norte permanece cerrada, generando congestión vehicular.
TE RECOMENDAMOS
¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA
Nota en desarrollo...