Aparatoso choque entre combi y bus en la Panamericana Sur deja dos muertos y varios heridos en Villa El Salvador

El accidente dejó más de 10 heridos y provocó el cierre parcial de la Panamericana Sur.

El accidente dejó más de 10 heridos y provocó el cierre parcial de la Panamericana Sur.

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La madrugada del lunes 11 de mayo se registró un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17, en el distrito de Villa El Salvador. Según información preliminar, el choque entre una combi que trasladaba pasajeros y un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA dejó dos personas fallecidas y alrededor de 12 heridos.

Tras el fuerte impacto, unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron hasta la zona para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros afectados. Debido al accidente, parte de la vía en sentido de sur a norte permanece cerrada, generando congestión vehicular.

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