Chofer de 'El Rápido' es asesinado a balazos tras ataque mientras cubría su ruta en San Martín de Porres

Efectivos de la PNP relacionan el hecho a un nuevo caso de extorsión a transportistas. Dos sujetos en una motocicleta interceptaron la unidad y escaparon del lugar.

Conductor fue atacado en horas de la noche en SMP. Foto: composición LR
Un conductor de la empresa de transporte público 'El Rápido' fue asesinado a balazos la noche del sábado 14 de febrero mientras cumplía su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió a la altura de las avenidas Próceres y José Granda, generando alarma entre pasajeros y vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, la unidad fue interceptada por una motocicleta lineal en la que se desplazaban dos sujetos. Uno de ellos conducía el vehículo menor, mientras que su acompañante descendió y abrió fuego contra el trabajador del volante. Tras perpetrar el atentado, los atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área, recabar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado a un presunto caso de cobro de cupos en el servicio urbano, modalidad delictiva que viene golpeando al sector en distintos puntos de la capital.

