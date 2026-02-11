Captura de presuntos integrantes de la banda criminal "Los Fuleros de Krito" en el Callao | PNP/LR

El lunes 10 de febrero se registró un nuevo ataque armado contra la empresa de Transportes Pesqueros en Pueblo Libre. Horas después, la Policía capturó a tres implicados, entre ellos un menor de 15 años, quien sería el principal sospechoso de asesinar a un chofer de la misma empresa en Santa Anita el sábado 8 de febrero.

La balacera ocurrió en la cuadra 17 de la avenida Bolívar, donde sujetos armados dispararon en uno de los paraderos. Gracias a las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar la ruta de escape de los delincuentes. Según la Policía, los intervenidos confesaron su participación en los ataques.

Captura en el Callao tras seguimiento al vehículo

El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que la detención se realizó en el Callao. Los sospechosos fueron ubicados luego de que el chofer del último atentado lograra ver la placa del vehículo blanco y recordara algunos dígitos, lo que permitió vincularlos con el auto usado en el crimen.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Breña, quienes detuvieron a Christopher Rodríguez (27), Juan Pastrana (41) y Félix Polo (26), presuntos integrantes de la banda delictiva Los Fuleros de Krito.

Detenidos confiesan crimen

Arriola precisó que, tras la captura, los capturados confesaron con detalle cómo se realizaron los ataques contra la empresa de transportes. No obstante, indicó que serán sometidos a las diligencias correspondientes para confirmar su responsabilidad en los disparos que atemorizaron a pasajeros en Pueblo Libre y en el asesinato del conductor en Lima Este.

“Han confesado con lujo de detalles, se incautó un arma de fuego, se realizarán los peritajes, pero han narrado todo. En estos momentos haremos una diligencia complementaria que es parte de esta confesión y que se puede comprobar por las llamadas que han hecho”, señaló.

En poder de los tres sujetos se hallaron un arma de fuego, 16 municiones y dos cartuchos de dinamita. Además, se incautó el vehículo blanco que habría sido utilizado en el atentado.