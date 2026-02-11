HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Capturan a menor implicado en asesinato de chofer de Transportes Pesquero tras nuevo ataque en Pueblo Libre

Los detenidos, entre ellos un menor de 15 años, integrarían la banda criminal “Los Fuleros de Krito” y fueron capturados en el Callao. Según la Policía, habrían confesado su participación en los ataques.

Captura de presuntos integrantes de la banda criminal "Los Fuleros de Krito" en el Callao
Captura de presuntos integrantes de la banda criminal "Los Fuleros de Krito" en el Callao | PNP/LR

El lunes 10 de febrero se registró un nuevo ataque armado contra la empresa de Transportes Pesqueros en Pueblo Libre. Horas después, la Policía capturó a tres implicados, entre ellos un menor de 15 años, quien sería el principal sospechoso de asesinar a un chofer de la misma empresa en Santa Anita el sábado 8 de febrero.

La balacera ocurrió en la cuadra 17 de la avenida Bolívar, donde sujetos armados dispararon en uno de los paraderos. Gracias a las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar la ruta de escape de los delincuentes. Según la Policía, los intervenidos confesaron su participación en los ataques.

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Sicarios asesinan a hombre cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

lr.pe

Captura en el Callao tras seguimiento al vehículo

El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que la detención se realizó en el Callao. Los sospechosos fueron ubicados luego de que el chofer del último atentado lograra ver la placa del vehículo blanco y recordara algunos dígitos, lo que permitió vincularlos con el auto usado en el crimen.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Breña, quienes detuvieron a Christopher Rodríguez (27), Juan Pastrana (41) y Félix Polo (26), presuntos integrantes de la banda delictiva Los Fuleros de Krito.

PUEDES VER: Auto se desvía y atropella a hombre que esperaba para cruzar en la av. Javier Prado: cámaras grabaron el hecho

lr.pe

Detenidos confiesan crimen

Arriola precisó que, tras la captura, los capturados confesaron con detalle cómo se realizaron los ataques contra la empresa de transportes. No obstante, indicó que serán sometidos a las diligencias correspondientes para confirmar su responsabilidad en los disparos que atemorizaron a pasajeros en Pueblo Libre y en el asesinato del conductor en Lima Este.

“Han confesado con lujo de detalles, se incautó un arma de fuego, se realizarán los peritajes, pero han narrado todo. En estos momentos haremos una diligencia complementaria que es parte de esta confesión y que se puede comprobar por las llamadas que han hecho”, señaló.

En poder de los tres sujetos se hallaron un arma de fuego, 16 municiones y dos cartuchos de dinamita. Además, se incautó el vehículo blanco que habría sido utilizado en el atentado.

Notas relacionadas
Disparan cerca a bus de la empresa Transporte Pesquero durante presunto ataque extorsivo en Pueblo Libre: "Me vienen persiguiendo"

Disparan cerca a bus de la empresa Transporte Pesquero durante presunto ataque extorsivo en Pueblo Libre: "Me vienen persiguiendo"

LEER MÁS
Rescatan a menor de edad y 12 mujeres explotadas en falso sauna en Pueblo Libre: Policía detiene a nueve implicados

Rescatan a menor de edad y 12 mujeres explotadas en falso sauna en Pueblo Libre: Policía detiene a nueve implicados

LEER MÁS
Vecinos de Pueblo Libre alertan segundo forado en menos de dos días y genera caos vehicular en av. Vivanco

Vecinos de Pueblo Libre alertan segundo forado en menos de dos días y genera caos vehicular en av. Vivanco

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas HOY, 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Sedapal confirma corte de agua en Lima por 12 horas HOY, 11 de febrero: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a menor implicado en asesinato de chofer de Transportes Pesquero tras nuevo ataque en Pueblo Libre

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Sociedad

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Detienen a policías que habrían "sembrado" droga a barbero para pedirle coima de S/ 5.000 en Lambayeque

Más de 6 millones de escolares volverán a clases en marzo 2026: este es plan de Minedu para su retorno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025