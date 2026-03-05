Pese a ser trasladada a un hospital, la trabajadora falleció en el camino debido a sus graves lesiones. | Foto: America TV

Pese a ser trasladada a un hospital, la trabajadora falleció en el camino debido a sus graves lesiones. | Foto: America TV

Un trágico hecho ocurrió en el distrito de Santa Anita, donde una trabajadora del transporte público, identificada como María Montano Obregón, perdió la vida tras un incidente registrado en la cuadra 10 de la avenida 1 de Mayo, a la altura del paradero Los Perales.

El accidente se produjo cuando el conductor del vehículo, Juan Loli Paredes, realizó una maniobra brusca para evitar chocar con un mototaxi que se habría cruzado repentinamente en su camino. Al girar hacia la izquierda, la cobradora —ubicada en la puerta de la movilidad— perdió el equilibrio.

El chofer continuó avanzando a velocidad sin advertir lo ocurrido. Personas que estaban en los alrededores alertaron de inmediato sobre la caída de la trabajadora, quien sufrió lesiones graves.

Vecinos y pasajeros que esperaban su ómnibus acudieron rápidamente para auxiliarla y trasladarla a un establecimiento de salud cercano. Sin embargo, pese a la rapidez con la que intentaron llevarla, Montano Obregón llegó sin signos vitales, según confirmó personal médico.

Policía detiene al conductor e investiga presunto homicidio culposo

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional intervinieron el vehículo y trasladaron al responsable del accidente a la comisaría Villa Hermosa, donde permanece detenido. Las autoridades indicaron que será investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias y tomar declaraciones de testigos. Además, la Policía solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el fin de reconstruir la secuencia del hecho y determinar si el mototaxi mencionado tuvo participación directa.

Familiares de la víctima también llegaron a la dependencia policial y exigieron justicia, así como la celeridad en las indagaciones. El cuerpo fue trasladado a la morgue central para la necropsia correspondiente, mientras que la unidad de transporte quedó retenida durante las diligencias técnicas que permitan esclarecer lo sucedido.