La Feria Internacional del Libro de Lima deja Jesús María y se va al Jockey

La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones del Jockey. Durante más de 15 años, el principal evento cultural del Perú se realizó en el parque Próceres de la Independencia de Jesús María. Es un cambio significativo porque ha sido en este último espacio donde la FIL constituyó su referencialidad, y para lograrlo no poca agua ha corrido bajo el puente. Este parque de Jesús María, conocido asimismo como Matamula, ya ha quedado inscrito en el imaginario cultural local.

Este 2026, la FIL de Lima cumple 30 años. Es un aniversario de número redondo que nos sirve de pretexto para mirar atrás y consignar cómo se ha ido consolidando esta feria que no pocas críticas y saludos ha recibido. La FIL es un evento privado de la Cámara Peruana del Libro. En sus últimos 15 años, ha tenido picos y, del mismo modo, ediciones regularonas. Felizmente, en el recuerdo quedan los picos, en especial cuando pensamos en autores de primer nivel (en donde podemos mencionar a premios Nobel de Literatura como el francés Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2016 y el chino Mo Yan en 2019, por ejemplo) que la han visitado. O en otros autores como mucho jale entre los lectores, como los norteamericanos Richard Ford (2017) y Jonathan Franzen (2018).

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Las ediciones de la FIL, principalmente desde 2014, empezaron a poner en el debate público una realidad que no era tan mencionada hasta entonces. ¿Se lee mucho en Perú? Esta era la pregunta que suscitaban aquellas jornadas (en especial las de los fines de semana de Fiestas Patrias) en las que era difícil transitar por el recinto ferial. La pregunta era válida, pero hasta cierto punto. Lo que sí hizo la FIL desde el parque Próceres fue reunir a la comunidad lectora que estaba dispersa.

Otro mérito de la FIL es el haber hecho de la visita una experiencia. A la FIL no solo se iba a comprar libros. Llegó a convertirse en un punto de encuentro. Lo he visto desde mi condición de librero, lector, periodista y editor. Haber puesto en el imaginario a la FIL como experiencia y no como mero comercio (que lo es, porque del aire no se come) es una cualidad a destacar. Esperamos que se repita en su nuevo espacio. Estaremos atentos, siempre con espíritu crítico, como tiene que ser.

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Datos:

Delegación. Ecuador es el país invitado de la edición 30 de la FIL de Lima.

Dinámica. La FIL de Lima 2026 tendrá cerca de 700 actividades. De acuerdo con la nota de prensa, se busca llegar a nuevos lectores.