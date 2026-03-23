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Joven de 18 años desaparece tras asistir a cita médica en Jesús María: familia pide apoyo para ubicarlo

La madre de Jhon Mathías Farfán Lara afirma que lleva tres días inubicable. Fue visto por última vez en los exteriores del Policlínico Peruano Japonés, por lo que pide que les faciliten las cámaras del local para conocer hacia dónde pudo haberse dirigido.

Familiares esperan que la policía agilice proceso para solicitar las cámaras de seguridad.
Familiares esperan que la policía agilice proceso para solicitar las cámaras de seguridad. | Composición LR / Difusión / Policlínico Peruano Japonés

Lo que debía ser una visita médica habitual se ha convertido en un drama para Maritza Ruth Lara Cañaris. La mujer denunció a La República que su hijo Jhon Mathías Farfán Lara (18) se encuentra desaparecido desde el 20 de marzo, tras asistir a una cita en el distrito de Jesús María.

El adolescente salió del Policlínico Peruano Japonés al promediar las 6.00 p. m. y, desde entonces, no ha regresado a su casa. Sus familiares piden que se les facilite el acceso a las cámaras de seguridad del centro médico para rastrear sus pasos y conocer hacia dónde pudo haberse dirigido.

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¿En qué contexto se produjo el hecho?

De acuerdo con Lara, el último viernes acudieron a una revisión con un doctor del policlínico especializado en cabeza y cuello. Esta visita era habitual para Jhon Farfán, quien llevaba un tratamiento por tener la mandíbula media fracturada. Por esta razón, el joven dejó de ir al colegio hace un año y medio, ya que —según le contó a su madre— sus compañeros lo molestaban mucho.

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Durante la cita, el médico le habría indicado que ya se encontraba mejor, lo cual desató la indignación del muchacho, quien aún se sentía mal físicamente. Fue en ese momento que salieron del consultorio y, tras expresar su molestia, se retiró del local sin avisar. No llevaba su celular consigo.

“Creo que mi hijo se sentía amargo. Le dije que se calme y mi papá también. Justo estábamos bajando para sacar otra cita con el odontólogo y en ese rato salió. Mi error en ese momento fue irme y decirle a mi papá que lo lleve en su auto, porque desde ahí no hemos vuelto a saber de él”, indicó la señora.

Piden ayuda para dar con su paradero

Al momento de su desaparición, Farfán —quien tiene el cabello largo hasta la altura del hombro— llevaba puesta una casaca negra con capucha, pantalón de buzo de color plomo y sandalias azules.

Su progenitora confirmó que ya puso la denuncia en la comisaría del sector y ha solicitado las cámaras al local de salud, pero hasta ahora no se las facilitan. “Me han dicho que por protocolo, no me lo pueden dar a mí, sino que tiene que ir un policía. Ahorita voy a volver a comunicarme con los efectivos para ver si me pueden ayudar y acelerar el proceso porque mi hijo ya lleva tres días desaparecido”, señaló.

Si tiene alguna información sobre este caso, puede comunicarse con la mamá del adolescente al número 926 104 281.

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