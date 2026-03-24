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Más de 38.000 líneas móviles no reconocidas fueron eliminadas por Osiptel tras denuncias ciudadanas

La nueva herramienta ‘‘Checa tus líneas’’ permitió a más de 10.000 usuarios solicitar la baja de 42.053 líneas.

Osiptel ha dado de baja a más de 38.000 celulares móviles no reconocidas.
Osiptel ha dado de baja a más de 38.000 celulares móviles no reconocidas. | Foto: composición LR/Osiptel/123RF

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, un total de 38.940 líneas móviles no reconocidas fueron dadas de baja tras ser reportadas por usuarios a través de su herramienta Checa tus líneas.

El problema de la suplantación de identidad en la contratación de servicios móviles sigue siendo uno de los puntos más criticados, lo que agrava la situación y evidencia que los mecanismos de verificación de las operadoras aún presentan serias falencias. Esto permite que terceros accedan a líneas sin el consentimiento de las personas usuarias y las expone a posibles fraudes y delitos.

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¿Cuántos casos alarmantes de suplantación se han registrado en los primeros tres meses del 2026?

Durante los primeros tres meses de funcionamiento de esta plataforma —implementada inicialmente en marcha blanca— se detectaron situaciones preocupantes. Un usuario reportó 193 líneas móviles registradas a su nombre sin haberlas contratado. Asimismo, se identificaron otros casos con 182, 123 y 122 líneas desconocidas, lo que evidencia la magnitud del problema.

En ese periodo, más de 10.000 personas solicitaron la baja de 42.053 líneas móviles que no reconocían como propias. Sin embargo, no todas las solicitudes prosperaron: 983 líneas no pudieron darse de baja debido a múltiples inconsistencias, como pertenecer a otro operador, la duplicidad de reportes o que ya habían sido canceladas previamente. En tanto, otras 2.130 solicitudes aún están en proceso de atención.

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El organismo regulador advirtió que estas cifras confirman la persistencia de prácticas fraudulentas vinculadas a la suplantación de identidad, un problema que afecta tanto a las personas usuarias como a las empresas operadoras.

¿Cómo verificar y reportar líneas no contratadas?

Para conocer cuántas líneas móviles están registradas a su nombre, las personas usuarias pueden ingresar a la plataforma oficial de Osiptel desde una computadora. Allí, luego de seleccionar el tipo de documento e ingresar el número correspondiente, el sistema muestra el listado de líneas asociadas, junto con detalles como la modalidad de contrato y la empresa operadora.

En caso de detectar números no reconocidos, la persona usuaria puede iniciar el proceso de reporte mediante la opción habilitada en la plataforma. Para validar su identidad, deberá completar una verificación facial a través de la aplicación ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Luego de completar la autenticación, el sistema permitirá seleccionar las líneas desconocidas y enviar el reporte correspondiente. Este se deriva automáticamente a la empresa operadora, que cuenta con un plazo máximo de tres días hábiles para atender el caso.

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