Facebook detecta y elimina 20 millones de cuentas en Facebook que suplantaban identidad de influencers

Facebook detectó más de 20 millones de cuentas falsas que suplantaban a creadores de contenido. | Foto: composición LR/Andina/GRID

Facebook detectó más de 20 millones de cuentas falsas que suplantaban a creadores de contenido. | Foto: composición LR/Andina/GRID

Facebook anunció un nuevo paquete de medidas orientadas a combatir la suplantación de identidad y frenar la proliferación de contenido duplicado, con el objetivo de reforzar la protección de los creadores digitales y priorizar el material original dentro de su ecosistema.

Según informó Meta, durante 2025 se eliminaron más de 20 millones de cuentas vinculadas a la suplantación de influencers populares, mientras que los reportes por este tipo de infracciones disminuyeron 33%. Estas cifras reflejan el impacto de una estrategia más amplia que también apunta a reducir la visibilidad de publicaciones repetidas, especialmente en espacios clave como el feed y los videos cortos de Facebook Reels.

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¿Cuáles son las herramientas que ha realizado Facebook para detectar y eliminar a los perfiles falsos?

Para contrarrestar el manejo de cuentas falsas, la compañía fortaleció la función Content Protection, una herramienta lanzada previamente que permite a los creadores detectar automáticamente cuando su contenido es reutilizado sin autorización. Con las nuevas pruebas en marcha, esta tecnología no solo identificará coincidencias de video, sino también posibles casos de suplantación de identidad.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar alertas desde un panel unificado, revisar coincidencias y reportar cuentas sospechosas con mayor rapidez. La medida busca facilitar la respuesta ante perfiles que intenten hacerse pasar por creadores legítimos.

¿Qué medidas busca Facebook para proteger la autoría y frenar la suplantación de identidad en su plataforma?

Meta sostiene que estas acciones también están diseñadas para favorecer a quienes generan contenido propio. De acuerdo con datos de la empresa, las visualizaciones y el tiempo de reproducción de Reels originales se duplicaron aproximadamente durante la segunda mitad de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En esa línea, la compañía ha actualizado sus directrices para precisar qué tipo de contenido será considerado original dentro de la plataforma.

¿Qué tipo de sanciones se van a llevar a cabo?

Las nuevas políticas establecen que será considerado contenido original aquel producido directamente por el creador o administrador de una página. Asimismo, se reconocerán como originales los materiales que incorporen contenido de terceros siempre que exista un aporte significativo, como análisis, contexto adicional o mejoras sustanciales.

Por el contrario, prácticas como reaccionar a videos con gestos sin valor añadido, reutilizar clips ajenos con modificaciones mínimas —como subtítulos o cambios de velocidad— o compilar contenido sin contexto serán catalogadas como contenido no original.

Meta advirtió que las cuentas que incurran de forma reiterada en este tipo de publicaciones podrían ser penalizadas con una menor visibilidad en el feed, exclusión de recomendaciones e incluso la pérdida de opciones de monetización.

Con estas medidas, la empresa busca equilibrar la exposición dentro de la plataforma y reforzar un entorno donde la creatividad y la autoría tengan mayor reconocimiento frente a la reproducción masiva de contenido.