Osiptel bloqueará en marzo 300 mil celulares que no figuran en la lista blanca y que tengan IMEI alterado o clonado

El plan se ejecutará en tres etapas y en cada fecha se desactivará un bloque de 100.000 dispositivos. | Foto: composición LR / Osiptel

El plan se ejecutará en tres etapas y en cada fecha se desactivará un bloque de 100.000 dispositivos. | Foto: composición LR / Osiptel

El robo de celulares sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en el país, con equipos que terminan en mercados informales tras ser sustraídos en hechos violentos. Frente a este escenario, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció una nueva medida que busca frenar la circulación de estos dispositivos.

La medida apunta a 300.000 celulares que no están registrados como válidos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo, es decir, que reinciden en el uso de celulares con el IMEI alterado o clonado producto del reflasheo.

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El plan se ejecutará en tres etapas: 17, 24 y 31 de marzo. En cada fecha se desactivará un bloque de 100.000 dispositivos. Con esta acción, el total de celulares inhabilitados en lo que va del 2026 llegará a 600.000, mientras que desde abril de 2025 la cifra supera los 3,1 millones.

Operadoras deberán avisar a clientes antes de bloqueo

El sistema Renteseg enviará la orden de restricción a las operadoras, que deberán avisar a los usuarios mediante mensajes de texto con un plazo máximo de dos días hábiles antes de aplicar el bloqueo.

Si el equipo fue comprado en el Perú, el usuario debe solicitar a la empresa que lo vendió que lo incluya en la lista blanca a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), mecanismo que valida su ingreso formal al mercado.

Para los celulares adquiridos en el extranjero, el trámite se realiza con la operadora. El personal verificará que el código IMEI físico coincida con el que aparece al marcar *#06# en el equipo. Luego de esa revisión, el usuario deberá firmar una declaración jurada para completar el proceso.

Este procedimiento es gratuito y busca asegurar que solo los dispositivos con origen legal continúen operando en las redes móviles del país.

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¿Qué es el reflasheo?

Entre las prácticas detectadas figura el reflasheo, un método ilegal que modifica el IMEI del celular para ocultar su procedencia real. Esto permite que equipos reportados como robados vuelvan a ser utilizados sin levantar sospechas en el sistema.