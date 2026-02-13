Regulación busca cerrar el paso al delito y reducir el anonimato en la telefonía. | OSIPTEL

El Gobierno del Perú aprobó el Decreto Legislativo n.° 1738, que fija un máximo de siete líneas móviles por persona natural como medida para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la extorsión, el fraude y la suplantación de identidad.

La norma que comenzará a regir el 14 de febrero de 2026, establece que cada ciudadano solo podrá contar con hasta siete líneas móviles activas. Quienes actualmente superen ese límite podrán mantenerlas sin restricciones, aunque no estarán autorizados a contratar nuevas líneas, salvo que decidan dar de baja voluntariamente las que ya poseen.

Esta limitación de número de líneas se da en el contexto de inseguridad ciudadana, y tiene como objetivo disminuir el anonimato y, con ello, las extorsiones vía telefónica, sin afectar el patrón de consumo de los usuarios del país.

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), confirmó que los usuarios peruanos suelen utilizar entre 1 y 6 líneas móviles, de manera que solo se frenaría la contratación de líneas a las personas que podría hacer un uso sospechoso o delictivo del servicio telefónico. Tampoco afectaría el crecimiento y la cifra de negocios de los operadores, porque el 66,6 % de los usuarios tiene entre una y dos líneas.

Asimismo, Osiptel estará encargado de supervisar el cumplimiento de la disposición a partir del día de su promulgación y podrá ordenar a las empresas operadoras la baja de los servicios que excedan el límite, previo plazo para que los abonados regularicen su situación.

Extorsión bajo anonimato telefónico

En el Perú, el 87% de las extorsiones se realiza por teléfono, aprovechando la posibilidad de mantener el anonimato. Una de las formas más comunes para que los delincuentes no sean reconocidos es acumular una gran cantidad de líneas telefónicas a nombre de una sola persona, lo que dificulta identificar quién usa realmente cada línea.

Las autoridades han detectado casos extremos: por ejemplo, 143 ciudadanos que tienen más de 50 líneas activas. Este tipo de concentraciones desproporcionadas facilita que terceros utilicen líneas registradas a nombre de alguien más para cometer delitos sin ser rastreados.

Esta medida forma parte de prácticas internacionales orientadas a reducir los riesgos de criminalidad asociados al uso indebido de líneas móviles en actividades ilícitas. Tal como en México, que recientemente ha establecido un máximo de 10 líneas; en Brasil, las empresas se han auto regulado y establecido topes entre 5 y 10 líneas por usuario; en República Dominicana el límite es 8; y en países como Tailandia, Indonesia, Singapur, Bangladesh y Hungría varía entre 3 y 10 líneas.