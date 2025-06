¿Cómo saber cuántas líneas de celular tengo a mi nombre, vía Osiptel?

Para conocer las líneas de celular registradas a tu nombre, puedes utilizar la plataforma "Checa tus líneas" de Osiptel. Esta herramienta permite consultar de forma gratuita las líneas asociadas a tu documento de identidad (DNI, RUC, carné de extranjería o pasaporte): solo es necesario seleccionar el tipo de documento, ingresar el número correspondiente y hacer clic en el botón de consulta.

Además de la opción de Osiptel, las principales operadoras móviles del país ofrecen sitios web para consultar las líneas telefónicas asociadas al DNI del usuario. Claro, Movistar, Entel y Bitel tienen secciones específicas donde puedes realizar esta consulta. En cada caso, solo se requiere ingresar el número de tu documento de identidad para obtener la información detallada de las líneas registradas en su red.

Checa tus líneas: plataforma de Osiptel para verificar cuántas líneas telefónicas figuran a tu nombre

La plataforma 'Checa tus líneas' de Osiptel permite a los usuarios consultar cuántas líneas móviles registradas existen a su nombre. Para acceder, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial 'Checa tus líneas'. Seleccionar el tipo de documento de identidad: DNI, RUC, carné de extranjería o pasaporte. Ingresar el número del documento correspondiente. Hacer clic en 'consultar'.

Luego de completar estos pasos, el sistema mostrará el listado de líneas registradas a nombre del usuario en las distintas operadoras móviles en Perú.

¿Cómo saber cuántas líneas de telefonía celular tengo a mi nombre?

A continuación, te indicamos cuáles son las distintas vías habilitadas para consultar cuántas líneas tienes a tu nombre, según si tu operador es Movistar, Claro, Bitel o Entel. En todas ellas, solo requerirás tener a la mano el número de tu DNI u otro documento de identidad:

Movistar

Para consultar cuántas líneas tienes en Movistar, sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente LINK.

Ingresa tu tipo y número de documento de identidad (DNI, RUC, carnet de extranjería o pasaporte).

Dale clic a ‘no soy un robot’.

Pulsa ‘consultar’ y verás cuántas líneas tienes a tu nombre.

Plataforma de consulta de líneas móviles en Movistar. Foto: captura

Claro

En caso seas cliente de Claro, puedes consultar cuántas líneas tienes de la siguiente forma:

Pulsa el siguiente LINK.

Ingresa tu tipo y número de documento (DNI, RUC, pasaporte, carnet de extranjería o CIP).

Escribe el código que aparece en la imagen.

Presiona ‘consultar’ y verás las líneas a tu nombre.

Plataforma de consulta de líneas de Claro. Foto: captura

Entel

Los clientes de Entel deberán seguir estos pasos para averiguar cuántas líneas tienen:

Entra al siguiente LINK.

Introduce tu tipo y número de documento (DNI, RUC, carnet de extranjería o pasaporte).

Pulsa en ‘no soy un robot’.

Dale clic a ‘consultar’.

Plataforma de consulta de titularidad de líneas de Entel. Foto: captura

Bitel

Para consultar si tienes líneas a tu nombre en Bitel, haz lo siguiente:

Haz clic en el siguiente LINK.

Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, pasaporte, local code, RUC o PTP) e ingresa su número.

Pulsa en ‘no soy un robot’.

Presiona ‘buscar’. Si te equivocaste, dale clic a ‘borrar’.

Plataforma de consulta de líneas de Bitel. Foto: captura

¿Qué hacer si tengo una línea a mi nombre que no recuerdo haber adquirido?

Si has verificado que tienes una línea móvil prepago a tu nombre que no has contratado, debes tramitar un cuestionamiento de titularidad ante la empresa operadora para que dicha línea sea dada de baja. Para ello, necesitas hacer lo siguiente:

Acude a las oficinas o centro de atención de la empresa operadora.

Exige que te entreguen una constancia donde se indique que no reconoces la titularidad del servicio cuestionado.

Espera el retiro de tus datos del registro de abonados. El plazo máximo de dicho proceso es de 2 días.

Por otra parte, si se te imputa la facturación o cobro de un servicio móvil postpago o control que no reconoces haber contratado, podrás presentar un reclamo ante la empresa bajo el concepto de contratación no solicitada. Puedes hacerlo de forma presencial en las oficinas o centros de atención de la empresa, por teléfono, o por web si dicha opción está habilitada.

