Registrate en nuestro boletin

Desde el 14 de febrero, se limitará la cantidad de líneas móviles: ¿Cómo impactará la nueva ley a los usuarios?

Según el decreto legislativo, los usuarios pueden mantener hasta siete líneas móviles, pero quienes superen este límite no podrán contratar más servicios. El control y la regulación de las líneas estará a cargo de Osiptel.

El Gobierno aprueba un límite de siete líneas móviles por persona para combatir el comercio ilegal
El Gobierno aprueba un límite de siete líneas móviles por persona para combatir el comercio ilegal | Foto: Osiptel/ Composición LR

El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo Nº 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles con el fin de prevenir el comercio ilegal de dispositivos y fortalecer la seguridad ciudadana. A partir del 14 de febrero, cada persona podrá registrar un máximo de siete líneas móviles, sin importar la empresa operadora.

Los usuarios que excedan el límite establecido no podrán contratar más líneas a partir de esa fecha. La medida está orientada a prevenir delitos como la extorsión, y el reglamento podrá prever algunas excepciones si es necesario.

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Osiptel será el encargado del control de líneas móviles

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de verificar la cantidad de líneas móviles registradas bajo la titularidad de cada persona. En caso de que se supere el límite de siete, la entidad reguladora solicitará a las empresas operadoras que procedan con la baja del servicio adicional.

Los usuarios tendrán la posibilidad de elegir qué líneas conservar, siguiendo el procedimiento y los plazos establecidos, asegurando así la transparencia y el control en el proceso.

¿Qué ocurre con los usuarios que ya tienen más de siete líneas?

La nueva norma no establece acciones contra quienes ya tienen más de siete líneas móviles antes del 14 de febrero. No obstante, el decreto permite a estos usuarios mantener las líneas registradas, pero les prohíbe contratar servicios adicionales. La medida busca regular el número de líneas sin afectar a quienes ya superan el límite.

¿Cómo verificar las líneas móviles registradas a tu nombre?

Para conocer el número de líneas registradas a tu nombre, puedes utilizar el programa "Checa tus líneas" del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), disponible las 24 horas del día. Solo necesitas ingresar al sistema y completar los campos requeridos según el tipo de documento que poseas.

Si encuentras líneas móviles, ya sean prepago, postpago o controles que no reconoces haber contratado, tienes el derecho de presentar un reclamo ante la empresa operadora bajo el concepto de "contratación no solicitada". Esto te permite resolver la situación y eliminar servicios no contratados de tu registro.

