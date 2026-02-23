Motociclista es atropellado por auto y sereno le roba el celular tras accidente en Breña

No tuvo compasión. Un agente del personal de Serenazgo de la Municipalidad de Breña fue grabado apropiándose del celular de un motociclista que acababa de sufrir un accidente, luego de que un auto lo impactara en pleno trayecto cuando estaba por cruzar la cuadra cuatro del jirón Pomabamba. La víctima fue identificada como Alexander Laura Medrano, de 22 años.

Según vecinos, el choque fue tan fuerte que el joven terminó estrellándose contra la fachada de una tienda cercana. En ese momento, cuando aún permanecía inconsciente sobre el suelo, dos serenos llegaron al lugar; sin embargo, lejos de socorrerlo, uno de ellos se acercó y tomó el celular del agraviado para luego retirarse sin brindar ningún tipo de apoyo. Todo quedó registrado por la cámara del celular de uno de los residentes, desatando la indignación en la zona.

Separan a trabajador

A través de un comunicado, la municipalidad distrital expresó su rechazo por lo ocurrido y, seguidamente, anunció el retiro del implicado. "Tras identificar al agente involucrado en el video, se ha dispuesto su separación inmediata de sus funciones. No permitiremos que el comportamiento aislado de un individuo empañe el trabajo sacrificado de cientos de hombres y mujeres que visten el uniforme con honor", indicaron.

Asimismo, confirmaron que se han iniciado los procedimientos administrativos disciplinarios y que están facilitando todas las evidencias a las autoridades competentes para que se apliquen las sanciones legales y penales que correspondan ante un "acto individual" que afirman no refleja los principios éticos de la comuna.

Herido en recuperación

El joven agraviado permanece en una clínica bajo observación médica, pues presenta lesiones de consideración en el tórax y múltiples heridas en el cuero cabelludo producto del impacto. En tanto, la investigación del accidente ha quedado a cargo de la comisaría de Chacra Colorada, que buscará determinar las causas exactas que lo provocaron.

