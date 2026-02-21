Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

La emergencia no causó daños en la salud de personas, según precisaron los bomberos | Composición LR

La emergencia no causó daños en la salud de personas, según precisaron los bomberos | Composición LR

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional MML reportó un incendio en el almacén de conmutadoras, ubicado dentro de las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el distrito de Breña.

El área afectada fue de aproximadamente 20 m². La emergencia fue atendida por la Compañía de Bomberos N.º 14, bajo el mando del subteniente Ronaldo Velasco, con el apoyo de la Compañía N.º 10.

Equipos electrónicos se perdieron tras incendio

De acuerdo con el reporte de bomberos, no se reportaron daños personales ni afectaciones a la salud de las personas que se encontraban cerca del lugar.

Asimismo, se precisó que únicamente se registraron daños materiales en los equipos electrónicos en medio de la emergencia clasificada como Código 1.

¿Qué hacer durante un incendio?

Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.

Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.

