HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

De acuerdo con la información de los bomberos, la emergencia únicamente causó daños en los materiales en equipos electrónicos.

La emergencia no causó daños en la salud de personas, según precisaron los bomberos
La emergencia no causó daños en la salud de personas, según precisaron los bomberos | Composición LR

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional MML reportó un incendio en el almacén de conmutadoras, ubicado dentro de las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el distrito de Breña.

El área afectada fue de aproximadamente 20 m². La emergencia fue atendida por la Compañía de Bomberos N.º 14, bajo el mando del subteniente Ronaldo Velasco, con el apoyo de la Compañía N.º 10.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Fuerte incendio consume vehículo en grifo Pecsa en Surco: bomberos envían unidades

lr.pe

Equipos electrónicos se perdieron tras incendio

De acuerdo con el reporte de bomberos, no se reportaron daños personales ni afectaciones a la salud de las personas que se encontraban cerca del lugar.

Asimismo, se precisó que únicamente se registraron daños materiales en los equipos electrónicos en medio de la emergencia clasificada como Código 1.

¿Qué hacer durante un incendio?

  • Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.
  • Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Enorme incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combatieron fuego en almacén

Enorme incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combatieron fuego en almacén

LEER MÁS
Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

Fuerte incendio consumió almacén clandestino de aerosoles en Huachipa tras reporte de explosiones en zona residencial

LEER MÁS
Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO HOY por LaLiga de España: transmisión en directo del partidazo por la punta del torneo

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Sociedad

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

En esta región declararon día no laborable en marzo: conoce qué provincia no trabajará ese día

Peruana de 111 años en Huancayo revela cómo su alimentación la ayudó a vivir más de un siglo: "Me alimento sano"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025