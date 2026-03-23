¡Se acerca Semana Santa! Conoce cuándo empieza el feriado largo en Perú este 2026 y cómo aprovecharlo

A pocos días de que termine marzo, crece la expectativa por la llegada de abril y, con ella, una de las celebraciones más importantes del calendario religioso: la Semana Santa. En 2026, los feriados oficiales corresponden al jueves 2 y viernes 3 de abril, lo que da paso a un feriado largo en todo el país que continúa el sábado 4 y domingo 5.

Ante este escenario, muchos peruanos ya alistan viajes fuera de Lima hacia distintos destinos turísticos, mientras otros optan por participar en actividades litúrgicas o aprovechar estos días para descansar. No obstante, un gran número de la población se pregunta si estas 4 fechas están establecidas para todos los trabajadores de instituciones públicas y privadas.

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¿Quiénes podrán descansar a nivel nacional por feriado largo de Semana Santa?

Debido a que el 4 y 5 de abril no son feriados calendario, el descanso dependerá del régimen laboral de la empresa para la que se prestan servicios. En el sector estatal, la mayoría podrá gozar del periodo completo, ya que no labora habitualmente los fines de semana.

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¿Cuándo inicia oficialmente la festividad religiosa?

La celebración cristiana de este 2026 se inicia oficialmente el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, fecha que recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el comienzo de una de las conmemoraciones más relevantes del calendario cristiano.

A lo largo de la semana se desarrollan diversas actividades litúrgicas, como misas y procesiones, que alcanzan su punto central durante el Jueves y Viernes Santo. Esta festividad culmina el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, jornada que simboliza la resurrección de Cristo y el cierre del periodo religioso.

Eventos que se realizarán por Semana Santa

Entre las actividades programadas durante estas fechas se encuentran:

Viernes 27 de marzo: procesión de Jesús Nazareno.

Sábado 28 de marzo: procesión del Señor del Santuario y Nuestra Señora de las Angustias.

Domingo de Ramos 29 de marzo: feria del Pan Dulce en el Centro Histórico.

Domingo 29 de marzo: teatro Entrada de Jesús a Jerusalén.

Domingo 29 de marzo: procesión del Señor del Triunfo y Virgen de la Esperanza Macarena.

Domingo 29 de marzo: procesión del Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, Señor de la Caña y Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Domingo 29 de marzo: procesión del Señor de las Caídas.

Domingo 29 de marzo: procesión del Señor de Burgos.

Lunes 30 de marzo: procesión del Cristo Crucificado del Rímac.

Martes 31 de marzo: procesión de Pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Miércoles 1 de abril: procesión del Jesús Nazareno (de la Caída) y la Virgen Dolorosa.

Jueves 2 de abril: teatro Bautismo de Jesús.

Viernes 3 de abril: teatro Vía Crucis de Nuestro Señor Jesús.

Viernes 3 de abril: procesión del Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora de la Soledad.

Domingo de Resurrección 5 de abril: concurso de Alfombras Florales y Palmas.

Domingo 5 de abril: concierto Sinfónico Coral Domingo de Resurrección.

Domingo 5 de abril: procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista.

Celebraciones de Semana Santa que son Patrimonio Cultural de la Nación

• Semana Santa de Ayacucho: constituye el evento de fe e identidad cultural de mayor importancia dentro del calendario festivo de la región.

• Semana Santa en Pampacolca (Arequipa): declarada como patrimonio el 26 de julio de 2021.

• Semana Santa de Chancay: la celebración inicia con el Viernes de Dolores, fecha previa al Domingo de Ramos, en la que se rinde homenaje a la Virgen de los Dolores, advocación que representa el sufrimiento de María ante la pasión de su hijo.

• Semana Santa de Catacaos: inicia el Viernes de Dolores, a cargo de la Cofradía de Devoción de la Virgen María Dolorosa de la Soledad.

• Semana Santa de Bolívar (La Libertad): una de las manifestaciones más características de esta celebración es la recolección de hojas de palma, a cargo de una comisión de palmeros, integrada por 12 personas voluntarias que representan a los 12 apóstoles de Jesús.

• Semana Santa de Huambo: consta de una serie de procesiones de imágenes veneradas, cuya secuencia rememora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, acompañadas de imágenes de la Virgen Dolorosa y San Juan Bautista.

• Semana Santa de Huancavelica: las actividades se realizan de acuerdo con el calendario católico, en fecha movible entre los meses de marzo y abril, y tiene una duración de 10 días.

• Semana Santa de Moche (La Libertad): la celebración tiene una duración de 10 días. Se inicia el llamado Viernes de Dolores y culmina el Domingo de Pascua de Resurrección.

• Semana Santa de Omate (Moquegua): el elemento particular de esta tradición religiosa son las “posas” o zonas de descanso, versión original de las capillas mortuorias establecidas en la liturgia católica.

• Semana Santa del Centro Histórico de Lima: el programa central está compuesto principalmente por las procesiones de las diversas imágenes de Jesús y la Virgen resguardadas en las iglesias y templos del centro de la ciudad.

• Semana Santa en Contumazá (Cajamarca): esta festividad se distingue por su singularidad y prolongada duración, dado que las celebraciones se inician antes del Domingo de Ramos y se extienden hasta la semana posterior al Sábado de Gloria.