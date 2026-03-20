¿Viajas en Semana Santa? Presta atención a estas 3 formas rápidas de verificar si el bus tiene SOAT

APESEG insiste en la importancia de verificar su vigencia antes de subir cualquier transporte. | Foto: composición LR / Andina

APESEG insiste en la importancia de verificar su vigencia antes de subir cualquier transporte. | Foto: composición LR / Andina

A pocos días del feriado largo, miles de familias en el Perú alistan maletas y rutas para salir de la ciudad por Semana Santa. En medio de ese entusiasmo, hay un aspecto clave que no siempre recibe la atención debida de los pasajeros: que los vehículos que abordarán cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

Esta cobertura es indispensable porque brinda protección a las personas ante un accidente en carretera. No cubre daños materiales, pero sí gastos médicos, indemnizaciones y otros apoyos económicos que pueden marcar la diferencia en una situación crítica. Por ello, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) insiste en la importancia de verificar su vigencia antes de subir a cualquier unidad.

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¿Cómo verificar si un bus tiene SOAT vigente en segundos?

Mensaje de texto (SMS)

La primera alternativa es enviar un mensaje de texto (SMS) al número 90900 con la placa del vehículo. En pocos segundos, el sistema responde de forma automática e indica si el seguro está activo. Es un método sencillo que no requiere internet y puede realizarse desde cualquier celular.

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Página web

Otra opción es ingresar al portal https://www.dimequetienesseguro.com/. Al colocar el número de placa, el portal muestra de inmediato si el SOAT está vigente y cuál es la compañía que respalda la póliza.

Aplicación móvil de Apeseg

También se puede descargar la aplicación móvil 'Consulta SOAT', disponible en App Store, Google Play y AppGallery, donde basta con escribir la placa para obtener la información al instante.

Coberturas del SOAT y recomendaciones para viajar seguro en Semana Santa

El SOAT contempla distintas protecciones:

En caso de fallecimiento, ofrece una indemnización de hasta 4 UIT (S/22.000)

Para gastos médicos, cubre hasta 5 UIT (S/27.500)

Mientras que los gastos de sepelio alcanzan 1 UIT (S/5.500).

También incluye compensaciones por invalidez permanente de hasta 4 UIT y por incapacidad temporal hasta 1 UIT.

Ante el incremento de viajes por Semana Santa, Apeseg recomienda adquirir pasajes en empresas formales y evitar servicios informales. Además, recuerda usar siempre el cinturón de seguridad, llevar documentos personales a la mano y revisar las condiciones del clima antes de salir a carretera.

Estas medidas no solo buscan prevenir accidentes, sino también ayudan a reducir sus consecuencias. En rutas largas o con alta demanda, una decisión informada puede proteger a toda la familia durante el trayecto.

De acuerdo con reportes oficiales, en lo que va de 2026 se han registrado más de 400 conductores fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional, una cifra que refuerza la necesidad de extremar precauciones en cada viaje.