Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima. | Foto: composición LR/Diario Digital de Construcción/El Peruano

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima. | Foto: composición LR/Diario Digital de Construcción/El Peruano

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del servicio de agua potable para el martes 24 de marzo en diversos distritos de Lima. La medida responde a trabajos de mantenimiento y otras intervenciones técnicas que buscan garantizar la continuidad y la calidad del suministro para la ciudadanía.

La empresa estatal precisó que el nuevo corte del servicio se extenderá hasta por 15 horas en las zonas afectadas. Asimismo, recomendó a las personas usuarias tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la interrupción.

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¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua programado para el 24 de marzo?

El corte programado del servicio de agua potable previsto para el martes 24 de marzo se enmarca en las labores preventivas y de mantenimiento que ejecuta la empresa prestadora para garantizar la continuidad y calidad del suministro. No obstante, las razones específicas varían según cada zona de Lima, de acuerdo con las intervenciones técnicas previstas. A continuación, se detallan los distritos afectados:

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San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

del corte: Limpieza de reservorio. Horario de suspensión: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m. Áreas afectadas: Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca .

Urb. Villa Mangomarca, Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL LTDA. 32, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Asoc. Villa Mangomarca, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca Sector 404.

El Agustino

Zonas afectadas: A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre.

A.H. Las Cataratas, Asoc. Las Lomas de Rosales, A.H. Las Lomas del Bosque, A.H. Las Cataratas II, Asoc. Las Lomas del Bosque. Asoc. Santa Mary, A.H. Las Cataratas, Asoc. El Bosque, Asoc. A.H. 09 de Octubre. Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Ate

Horario del corte: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. Áreas afectadas en sector 150: A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre.

A.H. Huaycán Zona Q, UCV 196-196B, Ampliación UCV 197, Ampliación UCV 199, UCV 24 de Diciembre. En sector 152: A.H. Huaycán Zonas V, I, J, UCV 153A zona J, Y, K 163B, R-D7, A.H. Huaycán Zonas V, Y, X 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero, UCV 163C, 164B, R-D8.9, UCV Talleres 30 de Abril UCV 237C, 238, R-P3, UCV 239 Talleres 30 de Abril.

Lurigancho

Zonas afectadas: APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.

APV Paz Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca. Hora del corte: Desde las 9.00 a. m. hasta las 9.00 p. m.

Magdalena

Motivo del corte: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Zonas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco).

Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante. Jr. Benito Lazo (Jr. Grau), Jr. Diego de Agüero (Jr. Yungay), Jr. Enrique Llosa (Jr. Cusco). Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

La Molina

Zonas sin agua temporal: Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas.

Urb. Residencial Monterrico. Cuadrante: Av. Separadora Industrial, Calle Los Ciruelos, Calle Las Mandarinas, Calle Las Pecanas. Horario: Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. por empalme de tubería.

San Martín de Porres