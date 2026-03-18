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Familia denuncia que obra de la MML habría roto tubería y provocado inundación en su vivienda de SJL

Según los propietarios, la fuga proviene del terreno contiguo y ya ha deteriorado las paredes y columnas de la residencia.

Sedapal aún no ha podido identificar la fuente de la filtración.
Sedapal aún no ha podido identificar la fuente de la filtración. | Foto: composición LR/Latina.

Una familia vive una pesadilla desde el 10 de octubre en el asentamiento humano Keiko Fujimori, en San Juan de Lurigancho, luego de que una rotura de tubería, ocurrida presuntamente tras obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), generara filtraciones de agua que inunda el primer piso de su vivienda. Según las personas afectadas, el problema comenzó días después del inicio de los trabajos de construcción de unas escaleras en la zona.

Los propietarios señalaron que la fuga proviene de la parte superior del terreno contiguo, un espacio lleno de piedras, y específicamente debajo de las escaleras. Este escenario ha ocasionado, según mencionan, el deterioro de paredes y columnas, así como un mayor daño en los fierros. Además, advirtieron que la situación podría extenderse hacia otras áreas del inmueble.

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Propietarios de la vivienda retiran 170 litros de agua al día

Debido a la acumulación en la cochera del primer piso, la familia se vio obligada a improvisar soluciones para evitar que el nivel siga aumentando. Los 12 residentes de la propiedad optaron por realizar una perforación en una parte del suelo para drenar el líquido y evitar un desborde mayor. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para detener la fuga.

Uno de los inquilinos indicó que retiran entre 16 y 17 baldes grandes cada día, lo que equivale a más de 170 litros. Pese a las múltiples inspecciones realizadas por Sedapal, la empresa no ha logrado determinar el origen exacto de la filtración ni si se trata de agua potable o residual.

“Me dicen que es grave (…). Mi preocupación es cuánto tiempo más va a transcurrir hasta que puedan traer equipos especializados”, manifestó para Latina.

Aunque personal técnico acudió en varias ocasiones tras las solicitudes presentadas, la familia sostiene que las evaluaciones no son concluyentes. “Cuando hemos consultado en qué situación está, vienen, verifican e indican que no encuentran el punto de filtración”, añadieron.

Actualmente, los propietarios aseguran vivir una “pesadilla” y temen que los daños acumulados comprometan los cimientos del inmueble, lo que podría derivar en un eventual colapso si no se atiende el problema con urgencia.

La República consultó a la Municipalidad de Lima para obtener su versión de los hechos, pero hasta el cierre de la edición no obtuvimos respuesta

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