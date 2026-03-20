Corte de agua en Lima: Sedapal anuncia 16 horas sin servicio este 21 de marzo y estos distritos serán afectados

Corte de agua Sedapal 21 de marzo de 2026. | Foto: IA

Corte de agua Sedapal 21 de marzo de 2026. | Foto: IA

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó en sus redes sociales una nueva restricción del suministro de agua hasta por 16 horas en algunos distritos de la capital peruana.

Según el cronograma, la suspensión del recurso se realizará en horario escalonado este 21 de marzo, desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m., por trabajos de mantenimiento de redes, limpieza de reservorios y reparaciones preventivas para evitar roturas de tuberías.

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¿Cuáles son los distritos afectados por la interrupción del servicio?

El Agustino – sector 253

Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

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Áreas: Urb. Serensa, nueva sede Cuartel Policial, almacén central de redes primarias de micromedición, fábrica de pintura Qroma, A. H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Hospital Hipólito Unanue.

Ate – sector 162

Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Zonas: Urb. Los Robles de Ate, 1ra etapa. Cuadrante: Asoc. Villa Los Robles, Asoc. María Reina de los Apóstoles, Asoc. Las 4 Palmeras, Asoc. Dongo y Dongo, Asoc. 8 de Diciembre.

También habrá corte de agua en el sector 152, desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m.: A. H. Huaycán zona V, X y K; UCV 165A-165B Ampliación 16 de Enero; UCV 163C Talleres 30 de Abril; UCV 237-238 R-P Talleres 30 de Abril (parte alta); UCV 239.

San Juan de Lurigancho – sector 128

Hora: Desde las 8.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Áreas: Urb. El Club de Huachipa, A. H. Alta Paloma, A. H. Las Riveras de Huachipa, La Vizcachera, Asoc. Pro Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, A. H. Las Brisas de Huachipa.

La Molina – sector 199

Hora: Desde las 11.00 a. m. hasta las 11.00 p. m.

Zonas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.

Ante el desabastecimiento en diversos sectores, se recomienda a los vecinos de los sectores afectados almacenar el recurso en recipientes limpios y con tapa.

Número de Aquafono

Sedapal pone al servicio el número Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre las restricciones del agua.