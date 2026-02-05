HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Alza de tarifa del agua seguirá en evaluación: Sunass defiende tope de 6%, mientras que Sedapal plantea aumento de 12%

Debate. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el pedido de Sedapal para un nuevo incremento en la tarifa del agua potable se encuentra aún en evaluación. Desde el Congreso piden que se expliquen los criterios técnicos detrás de esta decisión que afecta el bolsillo de millones de familias.

Comisión de Defensa del Consumidor ratificó su oposición al incremento tarifario del agua potable.
Comisión de Defensa del Consumidor ratificó su oposición al incremento tarifario del agua potable. | Foto: Carlos Felix / URPI -LR

El inminente aumento de la tarifa del agua potable en Lima y Callao, previsto inicialmente para febrero y ahora postergado para junio, motivó a que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso convoque a las autoridades involucradas como el Ministerio de Vivienda, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para evaluar el impacto que tendría el ajuste en el bolsillo de las familias.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según explicó Mauro Orlando Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass, los cálculos del regulador indican que el incremento máximo en la tarifa debería ubicarse entre 5% y 6%, y no en los “porcentajes altos” planteados por Sedapal, que propone un aumento cercano al 12%, equivalente a un promedio de S/ 7,7 mensuales para los usuarios domésticos. Este mayor ajuste representaría una carga adicional directa sobre el presupuesto de miles de hogares, especialmente los de menores ingresos.

TE RECOMENDAMOS

EXTORSIÓN Y SICARIATO: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Olas de calor golpean el empleo y amenazan ingresos de 4 millones de trabajadores: las actividades más críticas

lr.pe

"Cada punto porcentual adicional en la tasa de ganancia tiene un impacto multiplicador en la tarifa final", señaló el funcionario. En ese sentido, explicó que la rentabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) como Sedapal pasó de 4,22% a 5,78%, lo que implicaría mayores ingresos anuales. “Sedapal cada año tiene más utilidades y cuenta con la tercera tarifa media más alta de América Latina”, sostuvo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Presidente de Sunass sostiene que Sedapal cada año tiene más utilidades y cuenta con la tercera tarifa media más alta de<a href="https://larepublica.pe/economia/2025/11/27/cepal-alerta-la-desigualdad-en-america-latina-es-incompatible-con-el-desarrollo-y-agrava-la-crisis-social-hnews-1137375"> América Latina</a>. Foto: Congreso

Presidente de Sunass sostiene que Sedapal cada año tiene más utilidades y cuenta con la tercera tarifa media más alta de América Latina. Foto: Congreso

Sin embargo, el gerente general de Sedapal, Humberto Reyes Rocha contradijo esa versión sobre las utilidades de la empresa y señaló que más bien tienen una caja negativa de menos S/500 millones. "Ahí están los estados financieros", afirmó.

PUEDES VER: Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

lr.pe

Incremento tarifario del agua está aún en evaluación

El presidente de Sunass precisó que el pedido de Sedapal para un nuevo incremento en la tarifa del agua potable se encuentra actualmente en evaluación y que el regulador no puede adelantar una decisión sobre este recurso presentado por la empresa, debido a que su mandato se limitó al rebalanceo tarifario culminado en diciembre de 2025.

"Es un recurso que está en evaluación en Sunass (...) Nuestro papel es identificar que los reconocimientos de los costos sean eficientes. Una de las cuestiones que sí hemos solicitado es que se revise el Decreto Legislativo N° 1620 (aprobado en 2023), debido a que ahora el regulador ya no tiene las competencias que antes tenía, como determinar la tasa de ganancia; ahora se hace externamente", indicó en declaraciones a la prensa.

En otro momento de la sesión, Sedapal presentó su plan de inversiones para los próximos años, el cual sería financiado con los recursos obtenidos del reajuste tarifario de alrededor de S/400 millones.

Katy Ugarte, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, afirmó que no resulta razonable promover incrementos tarifarios cuando persisten serias deficiencias en la cobertura del servicio de agua potable. Foto: La República

Katy Ugarte, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, afirmó que no resulta razonable promover incrementos tarifarios cuando persisten serias deficiencias en la cobertura del servicio de agua potable. Foto: La República

Entre sus próximos proyectos, destacó la construcción de la Planta 3 de tratamiento de agua potable y la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Ventanilla, que en conjunto representan una inversión cercana a S/1.000 millones. Según precisaron, estas iniciativas buscan asegurar la sostenibilidad del servicio, fortalecer la infraestructura existente y ampliar la capacidad operativa frente al crecimiento demográfico.

PUEDES VER: Cámara de Comercio de Lima: El 51% de empresarios limeños mantendrá su inversión en este año electoral

lr.pe

Por su parte, Katy Ugarte Mamani, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, hizo énfasis en las deficiencias en continuidad y cobertura del servicio de agua potable a los usuarios. Congresistas como Wilson Soto, Rosangella Barbarán, Miguel Ángel Ciccia y Carlos Zeballos calificaron como una falta de respeto la ausencia del presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha y del ministro de Vivienda Wilder Sifuentes, pese a haber sido formalmente invitados. Además cuestionaron el impacto económico en el incremento en los usuarios, sobre todo, en los sectores más vulnerables.

Recordemos que la regulación tarifaria en el Perú está a cargo de la Sunass. Sin embargo, el esquema regulatorio del Decreto Legislativo N° 1620 cambió en 2023, tras una disposición del Ministerio de Vivienda.

Finalmente, la presidenta del grupo parlamentario en cuestión, Katy Ugarte, pidió que se esclarezca si existirá el incremento al usuario o seguirán en reajustes tarifarios, ya que señaló que parece no haber acuerdos. Por último, resaltó la importancia de seguir el marco normativo, y la importancia de la calidad de agua que se le brinda al usuario.

Notas relacionadas
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este jueves 5 y viernes 6 de febrero

LEER MÁS
¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

LEER MÁS
Vecinos de Lima Sur realizan marcha de sacrificio por falta de agua y piden continuar obra potable Nueva Rinconada: "Los silos están colapsando"

Vecinos de Lima Sur realizan marcha de sacrificio por falta de agua y piden continuar obra potable Nueva Rinconada: "Los silos están colapsando"

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

LEER MÁS
Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

LEER MÁS
Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alza de tarifa del agua seguirá en evaluación: Sunass defiende tope de 6%, mientras que Sedapal plantea aumento de 12%

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

China está a punto de reescribir la historia de la humanidad: descubren tecnología avanzada de hace 160.000 años

Economía

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

Día Nacional del Pisco Sour: Exportaciones de pisco alcanzan 9.5 millones de dólares, según ADEX

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Domingo Pérez acusa a Keiko de amenazarlo con apoyo de la Fiscalía: “Ha sido muy clara con que me iré a la cárcel”

Docentes protestan durante visita de ministro de Educación a Piura: "¡Exigimos nuestros derechos!"

Mesías Guevara: “Pediremos facultades legislativas para eliminar las leyes pro crimen en mi Gobierno”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025