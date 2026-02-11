HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

No es el distrito más grande ni poblado de Lima, pero sí el que más agua consume: ciudadanos gastan hasta 227 litros al día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un uso promedio de 100 litros diarios por habitante; sin embargo, esta zona de la capital peruana, la cifra supera ampliamente ese límite y llega a duplicarlo.

San Isidro lidera el consumo de agua en Lima con 227 litros diarios por habitante, más del doble de lo recomendado por la OMS.
San Isidro lidera el consumo de agua en Lima con 227 litros diarios por habitante, más del doble de lo recomendado por la OMS. | Foto: EPM

Lima es una de las ciudades asentadas en una zona árida, donde el acceso al agua representa un recurso especialmente valioso para un gran número de ciudadanos. A pesar de este contexto, algunos distritos con servicio continuo registran niveles de consumo que superan ampliamente lo recomendado para cubrir sus necesidades básicas. En ciertos casos, el gasto por persona llega hasta los 227 litros al día.

La presentación del informe “Vivir en el desierto: ¿Cuánta agua consumimos y qué calidad de servicio tenemos en Lima y Callao?” se desarrolló en el Colegio de Ingenieros del Perú y reunió a representantes de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Water For People y Universidad del Pacífico. El documento detalló cuánto consumen los limeños y cómo influye la calidad del servicio en esa cifra.

Distritos con mayor consumo de agua en Lima Metropolitana

Según el estudio, el promedio en Lima Metropolitana y Callao llegó a consumir 134 litros de agua diarios por habitante durante 2025. Aunque la cifra muestra una reducción frente a los 151 litros registrados entre 2016 y 2019, todavía se mantiene por encima del nivel considerado adecuado, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

Las diferencias entre distritos son notorias. San Isidro encabeza la lista con 227 litros por persona al día, seguido por La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Santiago de Surco (179). En contraste, Mi Perú, Puente Piedra, Ventanilla y Carabayllo registran consumos cercanos a los 100 litros.

Recomendación de la OMS y uso doméstico del agua

Cabe mencionar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un promedio de 100 litros diarios por persona para cubrir hidratación, higiene y limpieza. El informe advierte que, aunque el consumo esencial suele ser similar, en los sectores con mayores ingresos se destinan más litros a actividades adicionales como el riego de jardines o el uso frecuente de lavadoras.

Estudios previos citados en la investigación indican que cerca del 60% del uso diario se concentra en la ducha y el inodoro. En viviendas con áreas verdes privadas, el riego puede representar hasta el 22% del total, mientras que en zonas sin jardines esa proporción no supera el 4%.

Calidad del servicio y continuidad en Lima y Callao

El acceso continuo también influye en los niveles de gasto. Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento durante las 24 horas del día. El promedio general es de 21,6 horas, y en 11 jurisdicciones el servicio de agua no alcanza las 18 horas diarias.

Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento durante las 24 horas del día.

Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento durante las 24 horas del día. Foto: RCR Perú

Durante 2025 se registraron 5.971 interrupciones que afectaron principalmente a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho hasta por 18 horas.

