No es el distrito más grande ni poblado de Lima, pero sí el que más agua consume: ciudadanos gastan hasta 227 litros al día
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un uso promedio de 100 litros diarios por habitante; sin embargo, esta zona de la capital peruana, la cifra supera ampliamente ese límite y llega a duplicarlo.
- Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?
- Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?
Lima es una de las ciudades asentadas en una zona árida, donde el acceso al agua representa un recurso especialmente valioso para un gran número de ciudadanos. A pesar de este contexto, algunos distritos con servicio continuo registran niveles de consumo que superan ampliamente lo recomendado para cubrir sus necesidades básicas. En ciertos casos, el gasto por persona llega hasta los 227 litros al día.
La presentación del informe “Vivir en el desierto: ¿Cuánta agua consumimos y qué calidad de servicio tenemos en Lima y Callao?” se desarrolló en el Colegio de Ingenieros del Perú y reunió a representantes de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Water For People y Universidad del Pacífico. El documento detalló cuánto consumen los limeños y cómo influye la calidad del servicio en esa cifra.
TE RECOMENDAMOS
CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA
PUEDES VER: Sunass: Solo 19 de 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao disponen de agua potable durante las 24 horas del día
Distritos con mayor consumo de agua en Lima Metropolitana
Según el estudio, el promedio en Lima Metropolitana y Callao llegó a consumir 134 litros de agua diarios por habitante durante 2025. Aunque la cifra muestra una reducción frente a los 151 litros registrados entre 2016 y 2019, todavía se mantiene por encima del nivel considerado adecuado, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Las diferencias entre distritos son notorias. San Isidro encabeza la lista con 227 litros por persona al día, seguido por La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Santiago de Surco (179). En contraste, Mi Perú, Puente Piedra, Ventanilla y Carabayllo registran consumos cercanos a los 100 litros.
PUEDES VER: Distritos con menos horas de agua al día revelan la desigualdad en el acceso al servicio en Lima y el Callao
Recomendación de la OMS y uso doméstico del agua
Cabe mencionar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un promedio de 100 litros diarios por persona para cubrir hidratación, higiene y limpieza. El informe advierte que, aunque el consumo esencial suele ser similar, en los sectores con mayores ingresos se destinan más litros a actividades adicionales como el riego de jardines o el uso frecuente de lavadoras.
Estudios previos citados en la investigación indican que cerca del 60% del uso diario se concentra en la ducha y el inodoro. En viviendas con áreas verdes privadas, el riego puede representar hasta el 22% del total, mientras que en zonas sin jardines esa proporción no supera el 4%.
Calidad del servicio y continuidad en Lima y Callao
El acceso continuo también influye en los niveles de gasto. Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento durante las 24 horas del día. El promedio general es de 21,6 horas, y en 11 jurisdicciones el servicio de agua no alcanza las 18 horas diarias.
Solo 19 de los 46 distritos cuentan con abastecimiento durante las 24 horas del día. Foto: RCR Perú
Durante 2025 se registraron 5.971 interrupciones que afectaron principalmente a Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y San Juan de Lurigancho hasta por 18 horas.