Así puedes revisar si tienes papeletas u otras infracciones de tránsito, según el MTC

Consultar si tienes papeletas de tránsito ahora es más fácil y rápido. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece una plataforma digital en la que los conductores pueden revisar gratuitamente su récord de infracciones ingresando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta herramienta, vigente desde octubre de 2016 mediante la Resolución Ministerial Nº 856-2016 MTC/01.02, permite acceder a información oficial sobre sanciones, puntos acumulados y otras incidencias registradas en el historial del conductor.

El MTC busca con esta iniciativa fomentar el respeto a las normas viales y ofrecer mayor transparencia a los ciudadanos. Según cifras oficiales, cada día se imponen cientos de papeletas por infracciones en todo el país, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos accesibles para consultar y regularizar dichas sanciones. Esta consulta es gratuita, pública y no requiere intermediarios.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: ATU detectó deficiencias en proceso de contratación de cámaras de videovigilancia en buses

¿Cómo saber si tengo papeletas o multas de tránsito usando mi DNI?

El MTC ha habilitado la plataforma https://recordconductor.mtc.gob.pe/ para que cualquier ciudadano pueda verificar si cuenta con papeletas activas, sanciones o puntos acumulados en su licencia de conducir. La búsqueda se realiza en pocos pasos, y solo es necesario tener a la mano el número de DNI, licencia o nombre completo del conductor. Pasos para consultar tu récord de infracciones:

Accede al portal oficial del MTC para revisión de papeletas.

Elige el tipo de búsqueda: DNI, número de licencia de conducir o nombre completo.

Ingresa los datos correspondientes según el tipo seleccionado.

Completa el código de verificación (captcha).

Haz clic en "Buscar" para obtener tu récord.

Descarga o imprime el documento generado.

Además, si deseas saber cuántos puntos tienes en tu récord por infracciones cometidas, el portal del MTC también ofrece acceso al "Sistema de Licencia de Conducir por Puntos". Esta información puede ayudarte a evitar futuras sanciones, ya que acumular un número elevado de puntos puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la licencia.

¿Dónde puedo pagar mis infracciones?

Las papeletas y demás sanciones impuestas por las autoridades viales pueden pagarse desde la comodidad del hogar a través de la web del Servicio de Administración Tributaria (SAT), disponible para residentes de Lima y algunas provincias del país. Esta entidad se encarga de la recaudación de las multas vehiculares y otras obligaciones tributarias municipales.

Para completar el proceso, debes contar con una cuenta activa en la plataforma web de tu entidad bancaria o tener instalada su aplicación móvil. Las entidades que actualmente permiten el pago en línea al SAT son:

Banco de Crédito del Perú (BCP)

BBVA Continental

Interbank

Scotiabank

BanBif

Una vez dentro de la aplicación o portal de tu banco, sigue estos pasos:

Ingresa a la sección de pagos de servicios o tributos.

Busca la opción correspondiente al SAT de Lima o el de tu localidad.

Selecciona el tipo de multa o papeleta.

Revisa el monto a pagar y procede con la transacción.

¿De qué se encarga el MTC?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo rector del sistema de transporte terrestre, aéreo, ferroviario y acuático en el Perú. Su misión principal es garantizar una conectividad segura, eficiente y moderna en todo el país, tanto en el ámbito físico como digital. Dentro de sus funciones también se encuentra la regulación del sistema de licencias de conducir y el control de las papeletas y sanciones a los infractores del reglamento de tránsito. Entre sus competencias más destacadas se encuentran:

Supervisar y administrar el Sistema Nacional de Transporte.

Emitir políticas y normativas relacionadas con la circulación vehicular.

Desarrollar infraestructura de conectividad terrestre, marítima y aérea.

Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.

Implementar el enfoque multimodal para reducir tiempos y costos de desplazamiento.

Gracias a su plataforma virtual, el MTC facilita el acceso a información clave para los ciudadanos, reduciendo la burocracia y acercando los servicios públicos a la población. Esta digitalización forma parte del esfuerzo por modernizar la gestión estatal en beneficio de los usuarios.