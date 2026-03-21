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Sociedad

Reniec reporta más de 760 mil DNI sin recoger a nivel nacional: Lima y Piura concentran la mayor cantidad de documentos pendientes

La Reniec amplió sus horarios de atención hasta el 12 de abril de 2026 para facilitar el recojo de estos documentos, esenciales para realizar trámites y ejercer el derecho al voto.

Reniec informó que hay más de 760 mil DNI sin recoger a nivel nacional.
Reniec informó que hay más de 760 mil DNI sin recoger a nivel nacional. | Foto: composición LR/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que actualmente hay 760.785 documentos nacionales de identidad (DNI) disponibles en sus oficinas a nivel nacional que aún no han sido recogidos por sus titulares. Según precisó la entidad, dentro de este total hay trámites pendientes que datan de hasta hace tres años y que, hasta la fecha, continúan en espera de ser retirados por la ciudadanía.

¿En qué regiones del Perú se concentra la mayor cantidad de DNI pendientes de recojo, según el Reniec?

Del total de documentos sin recoger, la mayor concentración se registra en la Jefatura Registral de Lima, con 299.907 DNI pendientes. Le siguen Piura, con 95.480; Trujillo, con 66.489; Arequipa, con 38.097; Huancayo, con 33.277; y Cusco, con 29.016.

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Asimismo, otras sedes presentan cifras importantes de documentos en espera de recojo: Ica, con 26.195; Huánuco, con 25.917; Chimbote, con 24.051; Ayacucho, con 23.867; Tarapoto, con 23.707; Puno, con 20.179; Pucallpa, con 18.665; Iquitos, con 15.353; Amazonas, con 15.328; y Huancavelica, con cinco mil 257.

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La importancia de tener el DNI previo a las elecciones presidenciales 2026

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, la Reniec recordó que el documento nacional de identidad (DNI) es el único requisito válido para ejercer el derecho al voto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Se puede votar este 12 de abril con el DNI vencido? Esto dice la Reniec

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Por ese motivo, la entidad exhortó a la ciudadanía recoger su DNI lo antes posible, ya que este documento vigente no solo es indispensable para sufragar, sino también para realizar diversos trámites civiles, legales y administrativos.

¿Se puede votar con el DNI vencido o por vencer en las Elecciones Generales 2026?

No obstante, en caso de que el DNI se encuentre vencido o próximo a vencer, las personas podrán ejercer su derecho al voto, ya que la Reniec emitió una resolución que autoriza el uso de este documento en dichas condiciones durante el proceso electoral.

¿Hasta cuándo pueden los ciudadanos peruanos recoger su documento de identidad?

Ante la elevada cantidad de DNI pendientes de recojo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la ampliación de horarios de atención en todas sus oficinas registrales descentralizadas. Esta medida estará vigente hasta el 12 de abril de 2026 y estará destinada exclusivamente a la entrega de documentos.

Para conocer el listado de oficinas habilitadas, los ciudadanos pueden ingresar al enlace oficial proporcionado por la entidad. En ese sentido, es fundamental verificar previamente si el documento ya se encuentra listo para su recojo. Una vez que el DNI esté al 100%, los usuarios podrán acudir a la agencia que seleccionaron durante el trámite virtual o a la sede donde realizaron la gestión para recogerlo.

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