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Reniec bajo la lupa por errores en DNI electrónico: detectan documentos sin certificado digital activado

El problema técnico en el Sistema Integrado Operativo afectó agencias de Lima, Barranca, Cañete, Arequipa y Trujillo.

Problemas técnicos en Reniec generaron malestar entre ciudadanos.
Problemas técnicos en Reniec generaron malestar entre ciudadanos. | Foto: composición LR/Contraloría

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la entrega de algunos DNI electrónicos tras una falla en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El hecho quedó evidenciado el pasado 5 de marzo, cuando se reportó malestar debido a aglomeraciones y extensas filas de ciudadanos en diversas oficinas.

Según el informe del órgano de control, la entidad presentó deficiencias técnicas con su Sistema Integrado Operativo (SIO) al mostrar mensajes de ‘error al cambiar el valor del PIN’, lo que impedía la regular entrega, la cual exige la inyección de certificados digitales.

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Por lo tanto, se habría optado por entregar los documentos físicos con trámite pendiente. De acuerdo con la Contraloría, esta acción afectó la identidad digital de los ciudadanos, pese a que a las 2.00 p. m. se informó el restablecimiento del servicio. “Dicha situación no mitiga el riesgo generado a los ciudadanos que se les entregó DNI electrónico sin la activación del certificado digital, quienes, para el uso de funcionalidades de su DNI, deberán acudir nuevamente al Reniec o solicitar la activación correspondiente vía web, necesitando para ello contar con un lector de tarjetas digitales”, alertó.

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Reniec está emitiendo solo DNI electrónico 3.0 desde agosto del 2025. Foto: Reniec

Reniec está emitiendo solo DNI electrónico 3.0 desde agosto del 2025. Foto: Reniec

Por ello, la Contraloría solicitó a la jefatura nacional del Reniec que informe, dentro de cinco días, las acciones adoptadas para garantizar la continuidad y calidad de entregas tras el incidente.

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Sobre el hecho, representantes del ente indicaron que la caída del sistema solo se suscitó durante tres horas y afectó a usuarios que efectuaban DNIe para adultos, mientras que el resto de procesos civiles se atendió con normalidad. También señalaron que se entregaron tickets a los afectados, a fin de que fueran atendidos con mayor prontitud en horas de la tarde o al día siguiente. Añadieron que actualmente se atiende hasta 12 horas debido a la alta demanda.

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