Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar sin problemas

Podrán sufragar hasta en su cumpleaños si es que llegan a la mayoría de edad. Debido a que existen diversas dudas a tan solo tres semanas de las elecciones generales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 12 de abril podrán emitir su voto sin inconvenientes.

La entidad precisó que este grupo de peruanos fue incluido en el padrón electoral del proceso que se encuentra en marcha para designar al presidente y sus vicepresidentes; así como a los 60 senadores y los 130 diputados que cumplirán funciones desde el 28 de julio del 2026 hasta el 28 de julio del 2031.

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“El padrón electoral cerró el 14 de octubre del 2025, por lo que la actualización del DNI no se verá reflejado en la lista de electores el día de la votación; no obstante, sí están incorporados en el padrón con la debida anotación”, explicó el asesor de la jefatura nacional de Reniec, Iván Torres.

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El funcionario precisó que, por este motivo, el Reniec ha autorizado que los peruanos actualicen su DNI amarillo desde el día que cumplen 17 años; es decir un año de cumplir la mayoría de edad, para evitar cualquier tipo de problemas.

“Por eso les hemos dado varias opciones para que puedan renovar su documento de identidad con espacios, como, por ejemplo, atendiendo los sábados, los domingos y en horarios ampliados”, señaló.

Al cierre del padrón electoral, respondió el Reniec, había 103.827 peruanos que tenían su DNI con foto de menor de edad. No obstante, entre el 14 de octubre del 2025 (cierre del padrón) hasta el 27 de febrero del 2026, 33.624 ciudadanos habían actualizado su documento con una nueva foto.

Los otros 70.203 aún no procedían con el respectivo cambio, lo que fue informado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de elaborar los materiales electorales con base en los datos actualizados.

Entrega de DNI los fines de semana

Reniec informó que los jóvenes de 17 años que ya gestionaron su nuevo DNI de mayor de edad pueden recogerlo en la agencia que seleccionaron vía web o donde realizaron dicha gestión. Para ello, deben ingresar a https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm para revisar el estado de trámite se encuentra al 100% listo para su recojo.

Pese a las largas colas que se presentan en sus sedes, el Reniec indicó que ha implementado la atención exclusiva para entrega de DNI en diferentes agencias de Lima y regiones del país durante los fines de semana, hasta el día de las elecciones generales 2026, que se realizarán el 12 de abril.

Mencionó también que los ciudadanos de 17 años, que ya tramitaron su documento y desean recogerlo, pueden entrar a la página oficial de Reniec para conocer si la agencia en donde realizaron su trámite atenderá los fines de semana. Añadió que la entidad realizará la publicación de sedes cada viernes.

Por otro lado, el Reniec extendió excepcionalmente hasta el 12 de abril del 2026 la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se encuentre vencido o esté por vencer para que los peruanos no tengan problemas durante el momento que ejercerán su deber ciudadano.

Es importante mencionar que alrededor de dos millones y medio de jóvenes de entre 18 y 22 años participarán por primera vez en unas elecciones generales. Este es un número que representa el 36,5% del total de electores jóvenes.