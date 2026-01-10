El Reniec emitió más de 8 millones de DNI en Perú y el extranjero durante el 2025 | Foto: Bella Alvites / La República.

El Reniec emitió más de 8 millones de DNI en Perú y el extranjero durante el 2025 | Foto: Bella Alvites / La República.

En 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alcanzó un récord histórico al emitir 8 millones 81.340 Documentos Nacionales de Identidad (DNI), la cifra más alta en los últimos seis años, tanto en el Perú como en el extranjero.

Durante ese periodo, la entidad tramitó diversas solicitudes ciudadanas, entre las que destacaron las renovaciones, duplicados y rectificaciones de datos. Sin embargo, su cambio más notorio fue la completa adopción del DNI electrónico (DNIe) 3.0, que contiene 64 medidas de seguridad y 40 de ellas están integradas en el chip. Según la institución, es el carné más seguro de Latinoamérica.

La tendencia fue en aumento desde 2020, cuando se registraron 3 millones 902.112 documentos. En 2021, se alcanzaron las 7.712.887 emisiones. Sin embargo, la cifra disminuyó en 2022 (7 millones 692.328), 2023 (6 millones 893.092) y 2024 (6 millones 758.331).

El aumento de las emisiones se refleja en el crecimiento poblacional, la migración interna y externa, y la digitalización de trámites, que facilitaron el proceso y modificaron la demanda de documentos de identidad.

Más de 4 millones de trámites fueron por renovación del DNI

De más de 8 millones de emisiones reportadas el año anterior, 1 millón 647.281 documentos corresponden a menores de 0 a 16 años, 523.602 a ciudadanos de 17 años y 5 millones 910.457 a mayores de 18. Según el tipo de trámites realizados, 1 millón 455.911 fueron duplicados; 908.646, rectificaciones; y 4 millones 816.290, renovaciones.

A nivel general, de 37 millones 153.697 peruanos que actualmente cuentan con DNI, según la distribución de género, 18 millones 565.469 son varones y 18.588.228 son mujeres. Entre ellos, 9 millones 936.664 son menores de edad y 25 millones 906.568, adultos. En el extranjero, 1 millón 310.465 peruanos cuentan con su carné vigente, lo que les facilita realizar trámites consulares fuera del país.

En 2025, la Reniec también reportó 3 millones 645.460 DNI caducados y 33 millones 508.237 por caducar. En menores de edad, 1 millón 735.222 documentos se encuentran vencidos y 8.051.191 cerca de estarlo.

