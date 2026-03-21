Condenan a 7 años de cárcel a extrabajadora de call center por fraude en Lima: usó identidad falsa para contratar seguro oncológico

El Ministerio Público dispuso la captura y traslado a una prisión donde cumplirá condena. | Foto: composición LR

El Ministerio Público dispuso la captura y traslado a una prisión donde cumplirá condena. | Foto: composición LR

Obtener un incentivo económico por la venta de un seguro oncológico fue el punto de partida de un caso que terminó en el ámbito judicial. Una extrabajadora de un servicio de atención telefónica fue sentenciada a 7 años de prisión luego de comprobarse que cometió fraude al suplantar la identidad de un ciudadano con la finalidad de simular la contratación de una póliza de salud.

La investigación permitió establecer que la implicada, quien laboraba en una empresa de telemarketing, realizó una llamada haciéndose pasar por el titular, con el fin de concretar la afiliación sin su autorización y así acceder a un bono por cumplimiento de metas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Extrabajadora usó tarjeta de crédito para afiliar a nueve personas

Durante el proceso, la fiscal adjunta provincial Malena Ayala Gonzales sostuvo que la conducta no fue aislada. La acusada utilizó la tarjeta de crédito del agraviado para asociarla a contratos de seguros a favor de nueve personas sin vínculo con el titular, lo que generó cargos indebidos en su cuenta y un perjuicio económico tanto al usuario como a la compañía aseguradora.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece el pago de S/4.000 por concepto de reparación civil, monto que deberá ser entregado al ciudadano afectado y a la empresa involucrada.

Fiscalía dispuso la captura de mujer tras sentencia

La decisión fue confirmada en segunda instancia con la participación de la Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro. Tras ello, se dispuso la ubicación y captura de la condenada para su internamiento en un establecimiento penitenciario.

Con este resultado, el Ministerio Público reiteró su intervención frente a delitos vinculados al uso indebido de datos personales y medios digitales.