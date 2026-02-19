HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi multa con S/55,000 a Pacífico Seguros y empresa de peritaje por aplicar condiciones no pactadas en seguro de robos en el hogar

Cada empresa fue multada con 5 UIT por no cumplir con el seguro, sumando S/27,500. Además, el organismo regulador ordenó a Pacífico Seguros y RTS Perú rehacer la liquidación según la póliza original.

Indecopi impuso una multa de S/27.500 a Pacífico Seguros por aplicar condiciones no pactadas en seguro de robos en el hogar
Foto: Composición LR

El Indecopi, a través de su Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC), confirmó una multa total de 10 UIT (equivalente a S/55,000) a Pacífico Seguros y Reaseguros S.A. y también a RTS Perú Peritos y Ajustadores de Seguros S.A.C., imponiendo una sanción de 5 UIT a cada una de las empresas. La medida fue impuesta por la aplicación de condiciones no pactadas en la liquidación de un seguro contra robo en el hogar.

La multa, confirmada en segunda y última instancia, responde a que ambas empresas utilizaron un valor inferior al costo real de los bienes robados al momento de calcular la indemnización. Esto a pesar de que la póliza estipulaba que se cubriría el valor real. El ajuste no contemplado en el contrato generó un perjuicio para los consumidores.

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

Según la Sala del Indecopi, las empresas infringieron el deber de idoneidad establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no cumplir con las condiciones previamente acordadas en el contrato de seguro, lo que afectó los derechos de los usuarios.

Indecopi ordena nueva liquidación de siniestro a Pacífico Seguros y empresa de peritaje

Además de la multa económica, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi ordenó a Pacífico Seguros y a RTS Perú elaborar una nueva propuesta de liquidación del siniestro, en la que se deberán respetar las condiciones pactadas en la póliza contratada por la consumidora. El nuevo cálculo no podrá incluir descuentos ni criterios no acordados previamente en el contrato.

La decisión también fue ratificada mediante la Resolución 3228-2025/SPC-INDECOPI, la cual confirma la sanción impuesta por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa. Con ello, se busca garantizar que la indemnización se ajuste al valor real de los bienes asegurados, tal como lo estipulaba la póliza.

¿Cuáles son los pasos para presentar una queja ante Indecopi?

Primera fase del proceso:
El consumidor debe comenzar el trámite dirigiéndose al proveedor del bien o servicio y registrando su queja en el Libro de Reclamaciones, que puede estar disponible tanto en formato físico como virtual. Si la respuesta no es satisfactoria o quedan dudas, el siguiente paso es acudir a Indecopi, donde puede continuar con el procedimiento, incluyendo la opción de iniciar una denuncia o solicitar un arbitraje de consumo.

Segunda fase del proceso:
Si el asunto no se resuelve en la primera etapa, el usuario puede presentarse directamente ante Indecopi, en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional o en los Centros MAC. Para ello, es necesario presentar la documentación que respalde la relación de consumo, como contratos, boletas de venta, estados de cuenta, hojas de servicio técnico, pasajes u otros comprobantes pertinentes.

