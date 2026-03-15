El cáncer cobra cada vez más vidas entre adultos jóvenes: 11.004 muertes por la enfermedad en 2025

El cáncer en adultos jóvenes está en aumento, con diagnósticos que premian la atención a síntomas como el dolor abdominal. Las muertes en personas de 19 a 59 años ascendieron a 11.004 en 2025. | Difusión

El cáncer en adultos jóvenes está en aumento, con diagnósticos que premian la atención a síntomas como el dolor abdominal. Las muertes en personas de 19 a 59 años ascendieron a 11.004 en 2025. | Difusión

Un dolor persistente en el estómago, un bulto en el pecho o un sangrado inusual suelen parecer síntomas lejanos para alguien de 30 o 40 años. Muchos adultos jóvenes siguen con su rutina sin imaginar que esas señales podrían ocultar una enfermedad históricamente asociada a edades más avanzadas.

Hoy, los diagnósticos y muertes por cáncer ocurren con creciente frecuencia en personas menores de 50. Según cifras del Observatorio de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC), en 2025, las muertes por esta enfermedad entre adultos de 19 a 59 años llegaron a 11.004, un incremento frente a los 10.291 de 2024 y los 8.428 fallecidos de 2023, datos que provienen del Sinadef y que, según señala la FPC, se ajustaron posteriormente para estimar con mayor precisión las defunciones reales por cáncer.

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Mortalidad en aumento

El especialista en radiooncología y director de la FPC, Dr. Gustavo Sarria, señala que, aunque la mayoría de fallecimientos por cáncer todavía ocurre en mayores de 60 años (70%), el impacto en edades productivas ya es significativo. Según explica, alrededor del 25% de las muertes corresponde a adultos de 27 a 59 años, un grupo que antes tenía menor peso en las estadísticas: “Esto indica que el cáncer suele ser más agresivo y requiere tratamientos más intensos y costosos en un sector que debería estar en plena etapa productiva”.

A nivel global, investigaciones internacionales, como un estudio de la Universidad de Harvard, también han advertido un aumento de varios tipos de cáncer en menores de 50 años, especialmente colorrectal, uterino y pancreático. Para los especialistas, no hay una causa única, sino una combinación de factores. El Dr. Sarria señala: “Estamos consumiendo alimentos con niveles de contaminación que incluyen pesticidas o microplásticos.

Esa exposición acumulada puede tener efectos a largo plazo”. Por su parte, el Dr. Rolig Aliaga, director del Centro Editorial del Colegio Médico del Perú, añade: “Hoy, vemos pacientes de 30 o 40 años con cáncer. Entre las causas se pueden mencionar el sobrepeso, dietas con alimentos ultraprocesados y uso inadecuado de antibióticos que alteran la microbiota”.

Más mujeres fallecidas

En 2025, el cáncer de colon lideró la lista con 1.136 fallecimientos, seguido por cáncer de cuello uterino (1.092), cáncer de mama (1.069). En este contexto, murieron casi 2.500 más mujeres que hombres, una tendencia que se repite en años anteriores. Para el Dr. Gino Venegas, ginecólogo oncólogo de la clínica Angloamericana, las cifras solo evidencian la realidad: “La patología más frecuente en Perú es el cáncer de mama. Los hombres también lo padecen, pero solo en un 2%.

Además, solo las mujeres desarrollan cáncer de cuello uterino, otra causa importante”. El especialista señala que cerca del 80% de estos casos se diagnostican en etapas avanzadas. Además, resalta el cambio del panorama: “Antes, la edad promedio de diagnóstico era entre los 50 y 60 años. Hoy, podemos ver una media alrededor de los 45”.

Tamizaje y tratamiento

Venegas advierte que los fallecimientos podrían seguir aumentando si no se refuerza el acceso a tratamiento: “En Lima, si excluimos EsSalud, la PNP y las FF. AA., básicamente solo el INEN tiene radioterapia. Imagínese una paciente diagnosticada en Loreto o Pucallpa, tiene que viajar a otra región”, explicó. Asimismo, destacó la importancia de la vacunación y tamizajes para prevención.

En el caso del cáncer de cuello uterino, según señala, el principal factor de riesgo es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), “una enfermedad prevenible mediante vacunación”. Actualmente, el Estado aplica la vacuna de forma gratuita a escolares entre 9 y 18 años, pero advierte que aún existe una gran población adulta que requiere tamizaje. Además, destaca la necesidad migrar a pruebas más eficaces. “Durante años se utilizó el papanicolau, pero hoy sabemos que solo identifica entre el 22% y el 50% de lesiones premalignas. La prueba recomendada es el test del VPH”, explicó.

Cambiar la cultura de salud

Los especialistas coinciden: la principal arma contra el cáncer es la educación. Asistir a controles regulares, llevar el acceso sanitario a la población, concientizar en prevención y capacitar a los profesionales del primer nivel: “Si seguimos pensando que esto solo afecta a mayores, vamos a perder oportunidades de diagnóstico temprano en personas jóvenes”.

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