Domingo Pérez tras quedar fuera de Fiscalía: "Luego de haber acusado a Keiko (...) Sabía que mi final estaba por venir"

JNJ no ratificó a José Domingo como fiscal anticorrupción y quedó fuera del Ministerio Público. | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI

JNJ no ratificó a José Domingo como fiscal anticorrupción y quedó fuera del Ministerio Público. | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI

El ahora exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez se pronunció en su programa ‘Mejor con Domingo’ luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el Ministerio Público, lo que determinó su salida definitiva de la institución. La resolución, adoptada por unanimidad, puso fin a su permanencia como una de las figuras más visibles en las investigaciones del caso Lava Jato.

“No esperaba una decisión distinta de una JNJ que ha dado muestras de estar alejado de lo que establece la Constitución y la ley. Por el contrario, con decisiones, demuestra la preocupación que sentimos e internacionalmente ven con preocupación lo queo curre con la justicia en el país”, sostuvo.

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La decisión de la JNJ se dio tras una evaluación a su desempeño como fiscal, así como por evaluaciones vinculadas a su conducta funcional. Pérez fue parte del Equipo Especial Lava Jato y tuvo a su cargo investigaciones como el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“No tengo ninguna sanción, que tenga procesos disciplinarios no significa que haya sido sancionado (…) hay un nivel de acoso, hostigamiento, cuando estos casos Lava Jato marcan un antes y después. Luego de haber acusado a Keiko Fujimori se movió una maquinaria de opresión en contra de los fiscales. Sabía que mi final estaba por venir. Supuse que podía ser en este año, se fue acelerando cuando Tomas Gálvez asume la fiscalía de la Nación de forma interina”, señaló.

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Pérez apunta contra fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez

En esa línea, el exfiscal sostuvo que su salida no responde únicamente a criterios técnicos, sino que se debería a presiones políticas dentro del sistema de justicia. Asimismo, dijo que se busca debilitar las investigaciones por corrupción y que a la cabeza de esto estaría el fiscal de la Nación interino ya que tiene como objetivo ser mandatario de la República con el objetivo de ganar favores políticos.

“Tomas Gálvez lo dijo, quiere ser presidente de la República, está instrumentalizando la institución para ese propósito. Le está entregando la institución a la clase política porque él es un político. SI no se quieren dar cuenta el día de mañana será tarde”