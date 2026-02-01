Asesinan a un mototaxista en San Juan de Lurigancho: gremio denuncia extorsiones y cobro de cupos

Un mototaxista fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho, identificado como Roberto Gonzales Flores, quien falleció tras ser llevado al hospital. El ataque ocurrió en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima. | composición LR | Difusión

La noche del último viernes, un mototaxista fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima, a pocos metros del mercado Los Vencedores, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima fue identificada como Roberto Gonzales Flores (55), quien fue trasladado de emergencia al hospital del distrito; sin embargo, su fallecimiento fue confirmado minutos después de su ingreso.

Cámaras de seguridad registraron el momento del ataque: un sujeto con capucha blanca se acerca caminando al conductor y le dispara en más de dos ocasiones antes de darse a la fuga. Según testigos de la zona, el mototaxista se encontraba estacionado en la vía pública a la espera de pasajeros para continuar con su jornada laboral.

Otro ataque que dejo dos heridos

La noche del miércoles 28, se registró otro atentado en el paradero Las Rocas, ubicado en la urbanización 15 de Enero, también en San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra los conductores que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Edgar Siccha Huarhuahuachi y Walter Cuadro Cuti, quienes fueron trasladados al Hospital 10 de Canto Grande, donde continúan recibiendo atención médica.

Trabajadores exigen seguridad en la zona

Tras el atentado ocurrido en la noche del miércoles, los mototaxistas realizaron un plantón frente a la comisaría de La Huayrona, bloquearon el tránsito en señal de protesta, quienes exigen seguridad por parte de las autoridades.

La manifestación tuvo como principal reclamo el aumento de patrullaje y la protección policial constante en la zona. Integrantes de la empresa señalaron que desde hace varios meses enfrentan intimidaciones de grupos delictivos que buscan controlar el cobro de cupos.

