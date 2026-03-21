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Sociedad

Camioneta atropella a trabajadores de limpieza y deja tres heridos en Cercado de Lima

Cámaras de seguridad registraron el accidente de tránsito en la avenida Alfonso Ugarte, mientras que el conductor fue detenido y es investigado por presuntamente manejar bajo los efectos del alcohol.

Conductor intervenido por atropello a personal municipal en avenida Alfonso Ugarte
Conductor intervenido por atropello a personal municipal en avenida Alfonso Ugarte | Captura Exitosa

Tres trabajadores de limpieza fueron atropellados la noche del viernes 20 de marzo por una camioneta gris fuera de control en el Cercado de Lima. El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte y el jirón Huancavelica, cuando el vehículo irrumpió a gran velocidad y embistió al personal municipal que realizaba labores de recojo de residuos.

Los heridos fueron auxiliados por bomberos y trasladados a hospitales cercanos, donde permanecen bajo observación. Por su parte, el conductor fue intervenido por la Policía Nacional, que investiga las circunstancias del siniestro.

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Conductor intervenido y bajo investigación

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 p. m., cuando el vehículo de placa BNM-397 se estrelló contra la pared de un edificio antes de arrollar al personal de limpieza. El incidente fue captado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya forman parte de las diligencias policiales para esclarecer lo sucedido.

Los heridos fueron identificados como Luis Campos Urquía, Javier Panes Cortés y Ángel Sánchez Campos, de entre 20 y 28 años, quienes se encontraban cumpliendo sus funciones en el momento del impacto.

El conductor de la camioneta, Renzo Jesús Novoa, fue intervenido por agentes de la PNP y trasladado a la comisaría de Monserrat. Según las primeras indagaciones, habría estado bajo los efectos del alcohol, lo que será clave en el desarrollo de las investigaciones. Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para determinar las responsabilidades del caso.

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