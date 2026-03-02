Un joven de 21 años se encuentra desaparecido luego de caer al río Rímac, a la altura de El Agustino, la madrugada del sábado 28 de febrero. Se trata de Oliver Melgarejo, un estudiante de ingeniería industrial que, según sus allegados, se asomó a la ribera con la intención de miccionar, pero tras sufrir un tropiezo, cayó al precipicio.

Sus familiares piden el apoyo de las autoridades para ubicar su cuerpo y, de ser el caso, darle un adiós digno, tal como ocurrió con el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Patrick Ospina, quien falleció tras ser arrastrado por la corriente cuando intentaba salvar a un perro y fue ubicado con la ayuda de varias instituciones.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según contó Lizbeth, la hermana del desaparecido, el joven se encontraba en una fiesta por el cumpleaños de un amigo cuando quiso dirigirse al baño. Sin embargo, al percatarse que este se encontraba cerrado por falta de agua, salió del lugar y se dirigió hasta las orillas del caudal, ubicado a media cuadra.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En imágenes de cámaras de vigilancia que fueron difundidas por Latina Noticias, se observa que Melgarejo sale del espacio donde se realizaba la reunión, cruza la pista y se acerca al borde del río. Es en ese momento donde se resbala y, tras levantarse, avanza unos pasos y finalmente cae al agua. Un reciclador de la zona se percató del hecho y avisó a la familia.

Buscan ayuda

Al ser alertados, Lizbeth contó que acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de rescatistas. Junto a ellos, peinaron la zona hasta el puente Dueñas, pero no lo ubicaron. Tras ello, los agentes le manifestaron que ya no podían continuar con la búsqueda porque solo cubrían el área que comprende Lima Metropolitana.

Ante esto, afirmó que recurrieron a la Base Naval del Callao para solicitar más apoyo. "He presentado un documento el 28 de febrero a las 8 de la noche, he dejado mis números, (pero) no me llaman hasta el día de hoy. Me dijeron: 'El domingo vamos a empezar la búsqueda', pero hasta ahora no se comunican conmigo. El cuerpo de mi hermano debe estar ahí; necesitamos para darle una cristiana sepultura", señaló.

La mujer pide que las autoridades se solidaricen con su hermano, así como lo hicieron con el rescatista Patrick Ospina. "Con el hermano policía que se cayó, desplegaron todas sus unidades de rescate, marítimo, hasta drones. ¿Por qué en estos momentos no lo utilizamos para mi hermano, que es un joven estudiante y deportista?", sostuvo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.