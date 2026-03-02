HOYSuscripcion LR Focus

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Joven estudiante de ingeniería desaparece tras caer al río Rímac por accidente: familia pide apoyo para ubicarlo

La familia de Oliver Melgajero, de 21 años, pide que las autoridades desplieguen una búsqueda similar a la que permitió encontrar al policía, Patrick Ospina, quien falleció tras ser arrastrado por la corriente al intentar salvar a un perro.

Hermana del joven desaparecido clamó por ayuda para encontrar su cuerpo.
Hermana del joven desaparecido clamó por ayuda para encontrar su cuerpo. | Captura Latina

Un joven de 21 años se encuentra desaparecido luego de caer al río Rímac, a la altura de El Agustino, la madrugada del sábado 28 de febrero. Se trata de Oliver Melgarejo, un estudiante de ingeniería industrial que, según sus allegados, se asomó a la ribera con la intención de miccionar, pero tras sufrir un tropiezo, cayó al precipicio.

Sus familiares piden el apoyo de las autoridades para ubicar su cuerpo y, de ser el caso, darle un adiós digno, tal como ocurrió con el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Patrick Ospina, quien falleció tras ser arrastrado por la corriente cuando intentaba salvar a un perro y fue ubicado con la ayuda de varias instituciones.

Río Rímac alcanzó umbral rojo tras aumento del caudal: INDECI recomienda alejarse de las riberas

lr.pe

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según contó Lizbeth, la hermana del desaparecido, el joven se encontraba en una fiesta por el cumpleaños de un amigo cuando quiso dirigirse al baño. Sin embargo, al percatarse que este se encontraba cerrado por falta de agua, salió del lugar y se dirigió hasta las orillas del caudal, ubicado a media cuadra.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En imágenes de cámaras de vigilancia que fueron difundidas por Latina Noticias, se observa que Melgarejo sale del espacio donde se realizaba la reunión, cruza la pista y se acerca al borde del río. Es en ese momento donde se resbala y, tras levantarse, avanza unos pasos y finalmente cae al agua. Un reciclador de la zona se percató del hecho y avisó a la familia.

Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: "Él amaba ser policía y bombero"

lr.pe

Buscan ayuda

Al ser alertados, Lizbeth contó que acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de rescatistas. Junto a ellos, peinaron la zona hasta el puente Dueñas, pero no lo ubicaron. Tras ello, los agentes le manifestaron que ya no podían continuar con la búsqueda porque solo cubrían el área que comprende Lima Metropolitana.

Ante esto, afirmó que recurrieron a la Base Naval del Callao para solicitar más apoyo. "He presentado un documento el 28 de febrero a las 8 de la noche, he dejado mis números, (pero) no me llaman hasta el día de hoy. Me dijeron: 'El domingo vamos a empezar la búsqueda', pero hasta ahora no se comunican conmigo. El cuerpo de mi hermano debe estar ahí; necesitamos para darle una cristiana sepultura", señaló.

La mujer pide que las autoridades se solidaricen con su hermano, así como lo hicieron con el rescatista Patrick Ospina. "Con el hermano policía que se cayó, desplegaron todas sus unidades de rescate, marítimo, hasta drones. ¿Por qué en estos momentos no lo utilizamos para mi hermano, que es un joven estudiante y deportista?", sostuvo.

