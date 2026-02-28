Así opera la ‘Federación’, la banda extranjera que se disputa el crimen en Lima y Callao

La Policía busca a los integrantes de la 'Federación' en el Cercado de Lima.

La Policía busca a los integrantes de la 'Federación' en el Cercado de Lima.

Desde finales de 2025 hay una disputa entre bandas criminales debilitadas por los golpes que han dado las fuerzas policiales, y una contraparte en expansión: el grupo criminal ‘Federación’. La caída de los distintos eslabones de lo que fue ‘Los Injertos del Cono Norte’ acentuó aún más esa disputa y fortaleció a la red extranjera, que domina a las empresas transportes y negocios.

‘La Federación’ es un grupo integrado por delincuentes extranjeros que ya asesinó a dos transportistas. El 17 de febrero victimaron a Misael Romero Muñoz en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, Cercado de Lima, y el 26 del mismo mes eliminaron a Ángel Parra Torres, un venezolano de 24 años.

El primero era chofer de una miniván y fue atacado delante de su esposa y sus dos pequeños hijos. El segundo se desempeñaba como mototaxista, vehículo en el que dejaron una carta intimidatoria con un mensaje a los conductores a través de WhatsApp.

El denominador común de los ataques son los mensajes. Los papeles encontrados en las escenas contenían amenazas, advertencias y órdenes.

“Este comunicado es para las asociaciones, rutas, líneas y colectivos de la zona norte y zona centro (Breña, Cercado). Las asociaciones de Breña, Amanecer, Caminos y los informales tienen 24 horas para comunicarse a este numero 983526335, sino seguiremos dejando más muertos…no hay padrinos ni garantía de nadie, solo de nosotros. La Federación”, fue la amenaza.

De acuerdo con los mototaxistas de Caminos los extorsionadores pagan entre 5 y 10 soles diarios para que les permitan trabajar.

Lo que aparece como trasfondo de todos estos ataques es la disputa territorial en Breña y el Cercado de Lima donde las bandas han venido chocando por el control de zonas en las que conviven la venta de droga y el cobro de extorsiones.

Anoche agentes de la Dirección de Investigación Criminal incursionaron en una de las áreas donde opera la ‘Federación’.

“Tuvimos información de una fuente humana extranjera que nos precisó que los autores del asesinato de Ángel Parra Torres se encontraban reunidos en la sexta etapa de la urbanización Palomino, una zona de alto índice delictivo y peligrosidad”, dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al área para identificar, ubicar y capturar a los delincuentes fueron recibidos a balazos por los hampones que huyeron raudamente. “Dispararon contra el personal policial desde distintos flancos”, describió el oficial.

Hubo una persecución, pero, lamentablemente, huyeron en distintas direcciones. Sin embargo, dejaron abandonada una pistola Glock de serie XWE.183, abastecido con 28 municiones calibre 9 milímetros, modificado para disparar en ráfaga. También se halló una cacerina adaptada para 30 municiones.

Hace una semana la Policía desarticuló la banda delictiva ‘Los Nocturnos’, facción de la organización criminal la ‘Federación’, involucrada en actos de extorsión y sicariato en agravio de transportistas en Lima Metropolitana y Callao.

Fueron arrestados Dayana Pacheco (29), Susan Olivares (27), Gerardo Colina (25) y Jhoan Silva (24), los dos últimos de nacionalidad venezolana.

En el poder de estos sujetos, se incautó una granada de guerra tipo piña, dos artefactos explosivos tipo dinamita, municiones, cinco equipos celulares y dos vehículos menores sin placa de rodaje, presuntamente acondicionados para cometer hechos criminales.

De acuerdo con la investigación policial, esta facción de la ‘Federación’ estaría detrás de las extorsiones contra la empresa de mototaxis Los Pioneros de Breña y habría perpetrado el ataque armado contra uno de sus trabajadores el pasado 16 de enero.

La ‘Federación’ es investigada por delitos contra el patrimonio, extorsión, contra la vida y la salud, sicariato, así como en ilícitos relacionados con la seguridad pública y la tenencia ilegal de armas y explosivos.