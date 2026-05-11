¿Una sola cabeza y dos sombreros?, por Mirko Lauer

¿Qué hay con la cuestión de Pedro Castillo y su indulto? Como están ahora las versiones, no parecen más que una manera de ir fortaleciendo a su cuate Roberto Sánchez para la segunda vuelta, como el libertador. Pero el asunto es más complejo que eso. Una cosa es querer indultarlo y otra llegar a hacerlo. Lo segundo no sería posible, si llega a serlo, sino con un nuevo gobierno.

¿La idea de que “quiere indultarlo” le ganaría más votos de los que perdería? Probablemente todos los castillistas están ya incluidos en el 12% que tiene Sánchez a esta hora. Nadie votó por él que no fuera de la hermandad del sombrero. Nadie votará por él que no lo sea ya. Desde la prisión, Castillo es un convidado de piedra. Libre puede ser un problema.

Una hipótesis: nadie que votó por Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o el resto de la derecha votará por Sánchez. Quizás alguno que votó por Jorge Nieto lo haga, sin mucha convicción, de puro antikeikista. Pero un mayor acercamiento con Castillo, si cabe, le hará perder los votos de derecha que necesitará en junio. Para eso se distanció de Antauro Humala; tendría que hacer lo mismo con Castillo.

¿Le conviene a Sánchez un Castillo libre? El dueño original del sombrero va a salir a la calle a vengarse de todo el mundo, comenzando por aquel que considerará su usurpador y pasando luego a quienes lo encarcelaron. Si Sánchez llega segundo, será un pequeño problema. Si gana la presidencia, el problema crecerá.

Castillo no le va a perdonar a Sánchez su presidencia, y nos es más fácil verlo como un opositor ultra —alentado por Vladimir Cerrón— que como un colaborador. Además, ¿cómo colaboraría? ¿Reclutando compinches de la laya que presentó en su Ejecutivo a partir del 2021? Como hizo Ollanta Humala con su hermano Antauro, lo mejor para Sánchez es dejar a Castillo preso.

¿A quién le interesa soltarlo ahora? Como hemos dicho más arriba, existe una hermandad del sombrero, y no es descartable que José María Balcázar pertenezca a ella desde hace rato. Luego están los parlamentarios castillistas no reelegidos, con ganas de comenzar de nuevo. Bajo el sombrero puede haber también algunos agentes del gobierno mexicano.