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Horacio Melgarejo advierte a Alianza Lima previo a crucial partido del Apertura: "Les vamos a demostrar para qué está Cienciano"

Luego de su agónico triunfo ante Atlético Grau, el entrenador de Cienciano del Cusco se pronunció sobre la 'final' que jugarán ante Alianza Lima en Cusco.

Alianza Lima solo perdió un partido en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Cienciano
Alianza Lima solo perdió un partido en el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Cienciano
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Cienciano del Cusco logró un triunfazo que lo mantiene en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1. Luego de remontar ante Atlético Grau, el equipo imperial ya se alista para lo que será la 'final' frente a Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega.

Apenas terminó el partido en Sullana, el entrenador Horacio Melgarejo se refirió al duelo que sostendrán contra los dirigidos por Pablo Guede y dejó una advertencia.

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DT de Cienciano advierte a Alianza Lima

En un primer momento, el DT de Cienciano remarcó que su objetivo es mantener el nivel en Liga 1 y Copa Sudamericana.

“Lo que no queremos es patinar en ninguno de los dos torneos. Sabemos que la Sudamericana es importante para el club, pero tampoco podemos perder de vista el torneo local porque mientras haya posibilidad vamos a seguir luchando hasta el final”, indicó en conferencia de prensa.

“Vamos a descansar y hacer que los chicos estén descansados junto a su familia. Sobre todo, vamos a prepararnos para el próximo partido; más aún porque sabemos que llegará un gran equipo, de mucha jerarquía, pero que cuando entremos a la cancha les vamos a demostrar para qué está Cienciano”, agregó sobre el duelo frente al líder del Apertura.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El Alianza Lima vs Cienciano se encuentra pactado para el sábado 16 de mayo, a partir de las 5.45 p. m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Por su parte, los imperiales se ubican en la tercera casilla.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1410+1833
2.Los Chankas149+630
3.Cienciano149+1229
4.Universitario136+924
5.Melgar146+421
6.Cusco FC146-421
7.Comerciantes Unidos145+120
8.Alianza Atlético134+317
9.ADT144+117
10.CD Moquegua145-517
11.Sporting Cristal144023
12.UTC144-316
13.Deportivo Garcilaso134-316
14.Sport Huancayo144+615
15.Juan Pablo II144-1315
15.Sport Boys132-612
16.FC Cajamarca143-712
18.Atlético Grau142-710
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