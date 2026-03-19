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Política

Elecciones 2026: Defensor del Pueblo sugiere que la PNP detenga a requisitoriados el 12 de abril, pero después de votar

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, plantea que antes de la detención se trate de garantizar el derecho a voto. Según la actual legislación, una persona con requisitoria no puede ser detenida un día antes y un día después de las elecciones.

El proyecto de ley fue presentado ante el Congreso de la República el pasado 17 de marzo. Foto: Composición/LR
El proyecto de ley fue presentado ante el Congreso de la República el pasado 17 de marzo. Foto: Composición/LR

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el proyecto de ley 14254 ante el Congreso de la República, con el que busca que las personas que cuenten con una requisitoria puedan ser detenidas el 12 de abril del 2026, día de las Elecciones Generales, pero que primero puedan ejercer su derecho a voto.

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De acuerdo con la iniciativa presentada el último 17 de marzo, la propuesta tiene como finalidad modificar los artículos 342 y 343 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). "Ley que modifica las garantías previstas en la Ley 26859, LOE, a fin de permitir las detenciones por orden judicial salvaguardando el derecho de sufragio", precisa el documento.

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Actualmente, el artículo 342 establece los impedimentos de detenciones de ciertos actores políticos. Detalla que los miembros de mesa titulares y suplentes, así como los personeros de los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, no pueden ser apresados por ninguna autoridad 24 horas antes y después de las elecciones, salvo delito flagrante.

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A esa norma, Gutiérrez propone agregarle: "o por mandamiento escrito y motivado del juez emitido con anterioridad al día de las elecciones".

El artículo 343 habla del procedimiento en caso de detención de ciudadanos. Indica que los ciudadanos tampoco pueden ser detenidos salvo caso de flagrancia. En ese punto, el defensor del Pueblo plantea que "se deberá proporcionar a la persona detenida, de ser posible, las facilidades necesarias para el ejercicio del sufragio". Es decir, permitirle votar antes de ser llevado a una comisaría para su detención.

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'La propuesta legislativa tiene como objeto efectuar modificaciones a la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modificando los artículos 342 y 343, referidos al "Impedimento de detenciones’ y ‘procedimiento’ en caso de detención de ciudadanos': brindando a la Policía Nacional del Perú herramientas para la lucha contra la criminalidad, permitiendo la captura de personas con requisitoria vigente', se lee en la propuesta legislativa.

Elecciones 2026: Los motivos del proyecto de ley

Según el documento, el proyecto de ley permitirá a la PNP desarrollar con normalidad sus operaciones de lucha contra la criminalidad durante la jornada electoral. Además, podrá detener a las personas con requisitoria a nivel nacional.

Según los datos de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones PNP, 107.039 personas tienen requisitoria vigente. De este grupo, 103.285 tienen orden de captura.

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