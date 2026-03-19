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Padres en Piura convierten baños de colegio en salón de clases por falta de espacios: lluvias dañaron la infraestructura de la institución

Esta medida responde al riesgo de colapso de las aulas de adobe, afectadas por las recientes precipitaciones. Los salones en mal estado han sido declarados inhabitables por las autoridades educativas.

Autoridades del colegio El Sauce hacen un llamado urgente al Ministerio de Educación.
Autoridades del colegio El Sauce hacen un llamado urgente al Ministerio de Educación. | Foto: composición LR/América Noticias

Ante la falta de aulas seguras, padres de familia y docentes del colegio El Sauce, ubicado en el distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca (Piura), optaron por habilitar antiguos servicios higiénicos como salones de clase. Para ello, desmontaron inodoros, lavatorios, conexiones de agua y otros implementos sanitarios a fin de acondicionar el espacio y garantizar que los más de 400 alumnos de nivel básico de este centro educativo continúen sus jornadas escolares.

Esta medida fue adoptada ante el riesgo de colapso de las paredes de adobe de las aulas originales, que resultaron dañadas por las recientes lluvias. Enseñar en estos espacios acondicionados representa una dificultad constante para los docentes debido a la limitada ventilación y la escasa iluminación, condiciones que no favorecen el aprendizaje. No obstante, sostienen que se trata de la única opción para que los escolares de esta zona rural no pierdan el acceso a la educación básica.

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“Lamentablemente, tenemos aulas por caerse, que son de adobe y representan un peligro para los niños. Las madres tienen que hacerse de diferentes ideas para transformar este lugar (baño) que va a quedar bien”, señaló uno de los representantes de la institución.

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Seis de las aulas fueron declaradas inhabitables

Dentro de la institución educativa, un total de seis salones fueron declarados inhabitables, pues las paredes se encuentran en condiciones precarias. Según las imágenes difundidas por América Noticias, las paredes están húmedas y el barro se desprende. Aunque la comunidad educativa ha gestionado en reiteradas ocasiones ante la Dirección Regional de Educación de Piura la dotación de aulas prefabricadas, hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable ni el equipamiento necesario para resguardar a los estudiantes.

Desde el colegio El Sauce, las autoridades exhortaron al Ministerio de Educación a intervenir de manera inmediata en el distrito de Sapillica. En tanto, los pobladores demandan agilizar la entrega de módulos temporales y poner en marcha un proyecto de reconstrucción integral que asegure condiciones dignas y seguras para la educación.

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