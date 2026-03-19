Senamhi alerta lluvias con descargas eléctricas en la selva hasta el viernes 20 de marzo: ¿cuáles son las regiones más afectadas?
La entidad meteorológica recomendó alejarse de las riberas y evitar cruzar ríos y quebradas ante posibles incrementos de su caudal.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la amazonía peruana. Para este jueves se prevén acumulados pluviales cercanos a 40 mm/día en la selva centro y de hasta 70 mm/día en la selva sur.
Se informó que estas precipitaciones estarán acompañadas por relámpagos y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 45 km/h. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tomó conocimiento de la alerta y solicitó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, a fin de garantizar la integridad de la ciudadanía.
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Aviso metereológico en la selva centro y sur. Foto: Senamhi
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Estas son las regiones afectadas
De acuerdo con la institución, las zonas que presentarán chubascos de consideración son:
- Ayacucho (provincias de Huanta y La Mar)
- Cusco (provincias de La Convención, Paucartambo y Quispicanchi)
- Junín (provincias de Chanchamayo y Satipo)
- Madre de Dios (provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu)
- Pasco (provincia de Oxapampa)
- Puno (provincias de Carabaya y Sandia)
- Ucayali (provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Purús).
De otro lado, el Senamhi indicó que la incidencia de lloviznas también podría resultar beneficiosa en los lugares que presentan déficit hídrico, ya que permitiría su acumulación en reservorios en beneficio de la agricultura.
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