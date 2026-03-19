Autoridades en alerta por lluvias y vientos fuertes en la selva centro y sur del Perú. | Foto: Andina

Autoridades en alerta por lluvias y vientos fuertes en la selva centro y sur del Perú. | Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la amazonía peruana. Para este jueves se prevén acumulados pluviales cercanos a 40 mm/día en la selva centro y de hasta 70 mm/día en la selva sur.

Se informó que estas precipitaciones estarán acompañadas por relámpagos y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 45 km/h. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tomó conocimiento de la alerta y solicitó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, a fin de garantizar la integridad de la ciudadanía.

TE RECOMENDAMOS NUEVO GABINETE DE BALCÁZAR Y EL TC BAJO SOSPECHA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Aviso metereológico en la selva centro y sur. Foto: Senamhi

Estas son las regiones afectadas

De acuerdo con la institución, las zonas que presentarán chubascos de consideración son:

Ayacucho (provincias de Huanta y La Mar)

(provincias de Huanta y La Mar) Cusco (provincias de La Convención, Paucartambo y Quispicanchi)

(provincias de La Convención, Paucartambo y Quispicanchi) Junín (provincias de Chanchamayo y Satipo)

(provincias de Chanchamayo y Satipo) Madre de Dios (provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu)

(provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu) Pasco (provincia de Oxapampa)

(provincia de Oxapampa) Puno (provincias de Carabaya y Sandia)

(provincias de Carabaya y Sandia) Ucayali (provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Purús).

De otro lado, el Senamhi indicó que la incidencia de lloviznas también podría resultar beneficiosa en los lugares que presentan déficit hídrico, ya que permitiría su acumulación en reservorios en beneficio de la agricultura.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.