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Sociedad

Hombre desaparece tras intentar rescatar a un niño arrastrado por el río en Piura: su familia pide apoyo urgente para hallarlo

Según la esposa de la víctima, los rescatistas acudieron a la zona, pero se retiraron sin iniciar las labores de búsqueda.

Hombre es arrastrado por río Piura al intentar salvar a niño.
Hombre es arrastrado por río Piura al intentar salvar a niño. | Foto: composición LR/ RPP

Las intensas lluvias han generado la crecida de ríos en diversos sectores del Perú. En Piura, el incremento del caudal ocasionó que un niño que se trasladaba en una lancha fuera arrastrado. No obstante, un hombre intentó rescatarlo, pero desapareció en el afluente, por lo que su esposa pide apoyo para recuperar el cuerpo.

El caso mantiene en alerta a los vecinos del sector Carrasquillo, en la provincia de Morropón, donde allegados se han organizado para intentar ubicar al ciudadano de 43 años. La fuerza de la vertiente y la presencia de vórtices ha impedido avances significativos, por lo que las labores dependen del apoyo logístico que aún no llega.

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Familia pide apoyo con lanchas para búsqueda de desaparecido

Deisy Gómez, esposa de la víctima, informó a RPP que el personal de Salvataje del distrito de Buenos Aires, Morropón se retiró del lugar sin realizar las labores de búsqueda. 'Mi esposo cayó al río por apoyar a un menor que se lo llevaba la corriente. Él se lanzó al agua y el caudal lo ha arrastrado. Lo hemos estado buscando, pero necesitamos apoyo. Que me alquilen lanchas porque las cámaras no pueden ingresar por los remolinos'.

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La mujer también explicó que algunos pobladores de Morroponcito han mostrado disposición para sumarse a las labores, pero enfrentan dificultades para trasladarse hasta el punto donde ocurrió la emergencia. Por ello, solicitó al municipio que facilite camionetas para movilizar a los voluntarios y así reforzar la búsqueda.

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Rescatista falleció al intentar salvar a perro en el río Rímac

Este caso recuerda lo ocurrido hace unos meses con un rescatista que perdió la vida al intentar salvar a un perro que había caído al agua. El suboficial y bombero voluntario Patrick Hiroshi Ospina Orihuela murió tras ser arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un can que había quedado atrapado en medio del caudal, en inmediaciones de un puente en el Cercado de Lima, Perú.

El rescatista Patrick Ospina falleció en el río al intentar rescatar a perrito atrapado en islote.

El rescatista Patrick Ospina falleció en el río al intentar rescatar a perrito atrapado en islote. Foto: Facebook

La tragedia, confirmada horas después de un amplio operativo de búsqueda, generó conmoción por las circunstancias en las que el uniformado falleció mientras cumplía un acto de servicio.

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