Mujer fallece tras deslizamiento de lodo y rocas por fuertes lluvias en Piura

Según el COER Piura, hasta la fecha siete personas han muerto a causa de las lluvias. Foto: Composición LR / Cortesía

Según el COER Piura, hasta la fecha siete personas han muerto a causa de las lluvias. Foto: Composición LR / Cortesía

Una mujer de 37 años, identificada como Marilda Mancha Yajahuanca, falleció luego de que un deslizamiento arrastrase el vehículo donde se movilizaba, en la provincia de Huncabamba (Piura). Otras cuatro personas lograron ser rescatadas por efectivos policiales.

Según información preliminar, un grupo de cinco personas se desplazaba en una motocicleta desde la ciudad de Huarmaca hacia el caserío de Sumuche Bajo cuando un desprendimiento de lodo y rocas, producto de las intensas lluvias, cayó sobre la vía, dejándolos atrapados.

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Hasta el lugar de los hechos llegaron los efectivos policiales de la comisaría de Canchaque, quienes rescataron a cuatro personas de género masculino. Estos fueron trasladados al Centro de Salud de Huarmaca, establecimiento donde vienen recibiendo atención médica.

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Esta muerte se suma a la lista de los fallecidos durante este periodo de intensas lluvias en la región de Piura. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), hasta la fecha siete personas han muerto y una se encuentra desaparecida.