Ambulantes desalojados de Gamarra invaden Av. Bauzate y Meza: anuncian plantón para exigir reubicación

A solo 15 días del operativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en Gamarra, la presencia de comercio ambulatorio ha vuelto a generar preocupación en La Victoria. La intervención se centró en despejar la avenida Aviación, una de las zonas más transitadas del emporio, donde por años se instalaron puestos informales.

El desalojo comprendió desde la cuadra 2 hasta la 9 de esta vía, donde se ofrecían diversos productos, como prendas de vestir y alimentos. La medida buscó recuperar el orden y garantizar el libre tránsito tanto de peatones como de vehículos en esta parte clave del distrito.

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Comerciantes se reubican en Av. Bauzate y Meza tras desalojo en Gamarra

De acuerdo con información de Buenos Días, Perú de Panamericana TV, varios de los vendedores retirados optaron por instalarse ahora en la avenida Bauzate y Meza. Un recorrido por la zona evidenció que, desde las 10.00 a. m., los negociantes empiezan a llegar y ocupar espacios en esta nueva ubicación.

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La presencia de ambulantes en esta calle también genera dificultades en la circulación, ya que se reduce el espacio en las pistas y veredas. La acción en el damero C de Gamarra fue liderada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su par de La Victoria, Rubén Cano. Para ejecutar el operativo se desplegó un importante contingente, con mil trabajadores municipales y 1.200 efectivos de la Policía Nacional.

Ambulantes anuncian plantón tras exigir reubicación

Además, se utilizaron equipos de gran tamaño para retirar estructuras informales y limpiar la zona. Entre ellos se incluyeron volquetes, cargadores frontales y cisternas de agua, con el objetivo de dejar libres las áreas intervenidas.

En paralelo, los emprendedores anunciaron un plantón en el parque Cánepa, donde planean reunirse para exigir a las autoridades una alternativa de reubicación que les permita continuar con sus actividades.