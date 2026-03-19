Empresario fue favorecido, pese a que no realizó obra por la que cobró, según informó Punto Final. | Composición LR / Emape / Latina

Empresario fue favorecido, pese a que no realizó obra por la que cobró, según informó Punto Final. | Composición LR / Emape / Latina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró en reorganización la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) tras conocerse que la entidad aprobó un pago de S/4 millones 114 mil a favor de un empresario por una obra de empedrado en cuatro cuadras del Damero de Pizarro, ubicado en el Centro de Lima, la cual no habría sido realizada por él, según reveló el dominical Punto Final.

La medida fue comunicada la noche del 18 de febrero, luego de que la comuna ordenara una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades en el caso y encargara a su Procuraduría Pública efectuar las denuncias correspondientes contra los que resulten culpables y los terceros que habrían efectuado los presuntos actos ilícitos.

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Depósito millonario

De acuerdo con el programa, el 23 de mayo del 2025 Miller Stalin León Dioses (30) solicitó formalmente a Emape el pago por el servicio extraordinario que realizó de “buena fe” entre mayo y julio del 2022. Para hacer su reclamo, se acogió a la figura legal de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”. Tras ello, de los S/5 millones que exigía, Emape aprobó el desembolso de S/4 millones 114 mil.

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Posteriormente, la Gerencia de Administración y Finanzas advirtió que los documentos presentados como parte del trámite eran fotocopias, algunas ilegibles, en donde las firmas no coincidían. Además, en las imágenes que, presuntamente acreditaban el trabajo, se mostraba al personal de Emape y no al del proveedor.

También se detectaron facturas presentadas a nombre de la Corporación Nagel, las cuales no podían ser validadas en la Sunat. A pesar de dichas irregularidades y que algunos involucrados se negaron a firmar la documentación, Emape concluyó que el empresario había subsanado las observaciones y aprobó la partida en diciembre del 2025.

Respuesta edil

En un primer comunicado, la MML dispuso el inicio de una investigación para determinar responsabilidades, “pese a que los hechos descritos están referidos a actos ejecutados en el 2022”. Sin embargo, en un nuevo pronunciamiento, el municipio comunicó que se ha procedido a declarar en reorganización Emape, en aras de sostener “una gestión transparente que no avala ningún acto irregular”.

Asimismo, informaron que han requerido a la Contraloría General de la República efectuar una auditoría de todo el procedimiento de contratación, desde la formación del expediente e inicio de obra en el 2021.

Municipalidad de Lima anuncia reorganización de Emape

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