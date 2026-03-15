Denuncian que camioneta de la Policía se da a la fuga luego de atropellar a motociclista en La Victoria

Repartidor fue atropellado en La Victoria por camioneta de la PNP. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

Repartidor fue atropellado en La Victoria por camioneta de la PNP. | Foto: composición LR/ Latina Noticias

Los accidentes de tránsito no tienen cuándo acabar. Esta vez, los protagonistas fueron unos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que iban a bordo de una camioneta y atropellaron a un motorizado que se desplazaba por una calle de La Victoria. El hecho ocurrió la tarde del viernes, en la intersección del jirón Ricardo Flores con Alberto Barton. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la unidad oficial impactó contra el vehículo de dos ruedas y siguió su trayecto sin detenerse.

La víctima, Edison Pérez, es un ciudadano de 29 años, que se desempeña como repartidor de comida rápida. Según su versión, a las 5.12 p. m. regresaba a su vivienda luego de su jornada de trabajo.

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“Venían los policías rápido y yo aceleré para que no me golpeen en el cuerpo. Sin embargo, cuando estaba terminando de pasar, me chocaron en la parrilla de la moto y se dieron a la fuga”, manifestó el afectado.

El golpe lo lanzó al pavimento y dejó su unidad con serios daños. Pérez contó que, tras levantarse, buscó a los ocupantes de la camioneta, pero ya habían huido de la zona. “Cuando fui a ver, desaparecieron. Se fugaron”, explicó el extranjero, quien ahora exige que se asuman los perjuicios causados a su herramienta de trabajo.

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Atropello en La Victoria quedó grabado por cámaras de seguridad

El conductor de un auto negro que circulaba por el lugar logró frenar a tiempo para evitar arrollar al motorizado. El testigo relató que observó la maniobra de la unidad policial segundos antes del impacto. “Yo vi que el policía iba lento. De un momento a otro aceleró de la nada. El inmigrante se cayó y su moto se estrelló con mi carro. Frené y evité atropellarlo”, señaló.

Aunque el motociclista salió con vida, su vehículo quedó afectado en varios pedazos. “Me doblaron la parte trasera de la moto. La placa está partida. El ring no gira. Voy a necesitar una moto nueva, porque reparar el tanque no queda igual”, relató. El joven que vive del reparto, perder su unidad no solo implica un gasto fuerte, sino también quedarse sin la posibilidad de seguir trabajando con normalidad.

Ministerio del Interior inició investigación por fuga de camioneta de la PNP

Después del accidente, Edison Pérez recibió apoyo de personal de Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria, que lo trasladó a la comisaría del distrito con el fin de presentar la denuncia correspondiente. En paralelo, el Ministerio del Interior informó que ya se realizan las diligencias e identificar al conductor de la camioneta policial que abandonó la escena.