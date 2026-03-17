Puno: adulta mayor fallece tras ser atropellada por un camión en la vía Ayaviri – Sicuani

Al lugar del accidente llegaron agentes de carreteras para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Cortesía

Al lugar del accidente llegaron agentes de carreteras para realizar las diligencias correspondientes. Foto: Cortesía

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de una adulta mayor en la carretera que une las ciudades de Ayaviri y Sicuani, en la jurisdicción del distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno. El hecho generó conmoción entre los pobladores y transportistas que transitaban por la zona al momento del suceso.

Según la información policial, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1169+150 de la mencionada vía. Fueron los propios conductores y vecinos del sector quienes alertaron a la Policía tras percatarse de que una mujer había sido atropellada y se encontraba tendida en la carretera.

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Al llegar al lugar, los agentes constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente fue identificada como Eustaquia Simona Quispe viuda de Choquemamani (77), quien según los testigos fue embestida por un camión cuando se desplazaba por la vía.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado es un camión de marca Hyundai con placa de rodaje Z5K-937, conducido por Apolinar Atasi Ñaño (47). El conductor permanecía en la zona al momento de la intervención policial y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones.

Tras las diligencias iniciales, el conductor fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el atropello y establecer responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue internado en la morgue para las diligencias de ley. Según el informe, el conductor afronta una investigación por el presunto delito de homicidio culposo, mientras se determinan las circunstancias exactas de este fatal accidente.