Delincuente se salva de ser linchado tras asaltar a transeúntes en zona minera de Puno

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes en el barrio Alto Huáscar del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en Puno, luego de que un presunto delincuente fuera retenido por un grupo de pobladores tras ser acusado de participar en el robo de celulares y dinero en efectivo a tres ciudadanos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 horas de la mañana, cuando personal de la Comisaría PNP La Rinconada recibió una llamada telefónica alertando que cerca de 60 pobladores tenían intervenido a un sujeto en la plaza 3 de Mayo.

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Ante la situación, el comisario, capitán PNP Daniel Paredes Zevallos, dispuso el inmediato desplazamiento de ocho efectivos policiales al lugar para controlar la situación. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre semidesnudo retenido por los vecinos, quienes se mostraban indignados y exigían que se haga justicia.

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Según los agraviados, minutos antes habían sido interceptados por dos sujetos que se encontraban presuntamente en estado de ebriedad. De acuerdo con la denuncia, uno de los individuos portaba un arma de fuego con la que habría realizado dos disparos al aire para intimidar a las víctimas.

Posteriormente, los sujetos los golpearon y les sustrajeron dos teléfonos celulares de la marca Motorola, además de la suma de 350 soles en efectivo. El intervenido fue trasladado a la dependencia policial, donde fue identificado como Ricardo Velasco Mamani Mamani (33), natural presuntamente del distrito de Quilcapuncu.

El sujeto quedó detenido por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de Pablo Roberto Parisaca Ccorimanya (54), Edwin Parisaca Mayta (22) y Yoel Pablo Parisaca Mayta (20).

La Policía informó que el caso fue puesto en conocimiento del fiscal Juan Francisco Ruelas Apaza, de la Fiscalía Provincial Mixta de Ananea, quien dispuso las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, mientras continúan las investigaciones para ubicar al segundo implicado que logró darse a la fuga.