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ENFEN advierte que el otoño iniciará con altas temperaturas por Niño Costero

El Niño Costero podría intensificarse de débil a moderado entre mayo y junio, afectando el clima de Perú durante el otoño y invierno, con temperaturas del mar en aumento, señala el ENFEN.

El Senamhi reporta temperaturas de hasta 30 °C en Lima, lo que pronostica un otoño atípico.
El Senamhi reporta temperaturas de hasta 30 °C en Lima, lo que pronostica un otoño atípico. | Foto: Andina/Calendarpedia/Composición LR

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) informó que el Niño Costero ya se presenta frente al litoral peruano y que, al comenzar el otoño este sábado 20 de marzo, se prevén condiciones más cálidas y con lluvias por encima de lo habitual en algunas zonas. El vocero del ENFEN, Luis Vásquez, explicó a Andina que el evento se mantiene en magnitud débil, aunque con tendencia a intensificarse en los próximos meses.

Según lo señalado en Lima, el escenario se asocia al calentamiento del mar y a la dinámica atmosférica sobre la costa. En paralelo, el presidente José María Balcázar indicó que el Ejecutivo prioriza acciones de prevención y atención de emergencias por el Niño Costero, como la instalación de puentes Bailey en áreas afectadas, y añadió la necesidad de represas para reducir riesgos de desbordes.

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Lluvias en abril y calor en la costa: lo que se espera para el inicio del otoño

Vásquez sostuvo que en abril continuarían las lluvias intensas, en menor nivel que las registradas en marzo, pero todavía por encima de lo usual para esa época. Señaló que estas precipitaciones podrían presentarse no solo en la costa norte, sino también en zonas como la costa central y la Amazonía norte, en un contexto de suelos ya saturados.

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El ENFEN añadió que el otoño sería atípico por temperaturas más altas en la franja costera. En esa línea, el Senamhi reportó un incremento durante las mañanas del martes 17 y el sábado 21 de marzo, asociado a vientos del oeste y del norte que reducen la nubosidad y favorecen aire más cálido. Se estimaron máximas de 32 °C a 37 °C en Tumbes y Piura, y en Lima Metropolitana rangos de 25 °C a 27 °C en Lima oeste y hasta 30 °C a 31 °C en Lima centro.

Mapa de calor del mar según temperatura y salinidad.

Mapa de calor del mar según temperatura y salinidad. | Foto: Andina

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Niño Costero en Perú: ENFEN prevé que el evento pase de débil a moderado entre mayo y junio

De acuerdo con el último comunicado del ENFEN, el Niño Costero podría pasar de débil a moderado durante el otoño, con mayor probabilidad desde mayo a junio. Vásquez afirmó que los modelos climáticos proyectan un incremento de la temperatura superficial del mar desde abril y mayo, hasta alcanzar el umbral que definiría la categoría moderada.

El vocero detalló que este comportamiento estaría impulsado por la llegada de ondas Kelvin cálidas al Pacífico frente al Perú: una atenuación temporal por una onda fría y, luego, otras tres ondas cálidas previstas de abril hacia junio. También indicó que el invierno (junio-septiembre) sería menos frío por el calentamiento adicional del Pacífico Central, y que el acoplamiento de las regiones del Pacífico ayudaría a sostener el evento hasta diciembre. En el litoral norte se reportaron anomalías como 23,5 °C en Chicama (cuatro grados sobre lo esperado) y 25 °C en Paita (dos grados sobre la normal), mientras que Huacho y Callao se mantuvieron en valores habituales.

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