El Niño Costero 2026 ya comenzó y podría intensificarse antes de julio, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el Niño Costero 2026 ya se encuentra activo en el país. El ingeniero Javier Choing, analista en variabilidad climática de la institución, explicó a La República que su inicio se comprueba con el registro desde febrero de un incremento sostenido en la temperatura del mar frente al litoral peruano.

"Si bien el ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño— anunció que iniciaría en marzo, hay que considerar que el índice que utilizan para medir es trimestral. Entonces, cuando mencionan marzo como el comienzo, en realidad están analizando el periodo de febrero a abril; y hemos podido ver que desde febrero hay un incremento de la temperatura del mar que favorece la ocurrencia de lluvias y temperaturas elevadas. Por ende, se puede confirmar que ya estamos ante su presencia", indicó.

Zonas afectadas

Según señaló el especialista, la aparición de este evento climático suele favorecer el aumento de precipitaciones, principalmente en la costa norte, en departamentos como Tumbes y Piura, porque el calentamiento del mar empieza por esa zona. Sin embargo, precisó que su alcance también puede afectar a la costa central y sur, lo que se ha visto, precisamente, por estos días en las regiones de Arequipa e Ica.

La razón de su expansión radica en los factores atmosféricos: la aparición de vientos del norte y del oeste. "Cuando estos vientos ingresan con fuerza, y a su vez se presenta un debilitamiento de vientos del sur, pueden producirse incrementos de temperatura en la costa sur. Recientemente, ha habido algunos núcleos cálidos cerca de Arequipa, que han favorecido la ocurrencia de lluvias", señaló.

Se intensificará

De acuerdo con el pronóstico de ENFEN, este año el Niño Costero se extenderá, por lo menos, hasta noviembre y podría alcanzar un nivel de intensidad moderada antes de julio. Esto, según Choing, significa que las anomalías de temperatura del mar podrían incrementar para esas fechas; sin embargo, como en la costa no suele llover en invierno, añade que el impacto se daría principalmente en las temperaturas y se podría presentar un "invierno anómalamente cálido", un hecho que ya se ha registrado en años anteriores (2017 y 2023).

Tras ello, lo que se espera es que las temperaturas del mar se vayan normalizando progresivamente. No obstante, no está descartado que sus efectos se puedan extender más de lo previsto. "En 2023, el fenómeno empezó en marzo y culminó en febrero de 2024. De todas maneras, son probabilidades que da el ENFEN. Pero, por el momento, hay que seguir los pronósticos oficiales, los cuales dicen que tenemos proyecciones hasta noviembre", precisó.

Recomendaciones

Ante este panorama, Choing sugirió a la población evitar las zonas de cauces o estar cerca de los ríos y quebradas. Asimismo, recordó que pueden revisar la información del Senamhi sobre el pronóstico de las lluvias en sus páginas oficiales o descargándose el aplicativo "Senamhi Perú Móvil", donde se actualizan los reportes en tiempo real.

