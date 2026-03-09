Un joven músico fue asesinado en medio de un conflicto registrado la madrugada del domingo 8 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. El cuerpo del agraviado, identificado como William Orlando Pariapaza Flores (37), fue hallado a la altura de la cuadra 5 de la avenida Miguel Iglesias, cerca del lugar donde se desató el incidente.

Detalles del hecho

De acuerdo con cámaras de seguridad, el baterista llegó a la zona al promediar las 6:00 a. m. y descendió de un vehículo junto a otras personas tras advertir que una pareja discutía y forcejeaba a pocos metros. De ese modo, habría buscado intervenir en la disputa.

Al percatarse de esto, el agresor lanzó una piedra contra el vehículo en el que se transportaba el baterista. Luego, con la ayuda de otros cómplices, agredió al grupo de amigos. En medio de esa situación, un sujeto del bando violento sacó su arma de fuego y disparó contra Pariapaza, quien terminó desplomándose en su intento por escapar.

Indagan sobre el caso

El fallecido, conocido como 'Oso' en el ámbito artístico, deja tres hijos en la orfandad y una familia destrozada por su repentina partida. Sus amigos también lamentaron su muerte y destacaron su profesionalismo musical, lo que le permitía trabajar con diversas agrupaciones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes. En tanto, vecinos del distrito expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron a las autoridades tomar acciones inmediatas.

