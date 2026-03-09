HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven músico es asesinado en San Juan de Miraflores tras confuso altercado: habría intervenido en discusión

El baterista William Pariapaza perdió la vida tras ser atacado por un hombre que cargaba con un arma de fuego. La víctima, conocida como 'Oso' en el ámbito artístico, deja tres hijos en la orfandad.

Joven atacado trabajaba como percusionista en diferentes grupos.
Joven atacado trabajaba como percusionista en diferentes grupos. | Foto: Difusión / Captura América

Un joven músico fue asesinado en medio de un conflicto registrado la madrugada del domingo 8 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. El cuerpo del agraviado, identificado como William Orlando Pariapaza Flores (37), fue hallado a la altura de la cuadra 5 de la avenida Miguel Iglesias, cerca del lugar donde se desató el incidente.

Detalles del hecho

De acuerdo con cámaras de seguridad, el baterista llegó a la zona al promediar las 6:00 a. m. y descendió de un vehículo junto a otras personas tras advertir que una pareja discutía y forcejeaba a pocos metros. De ese modo, habría buscado intervenir en la disputa.

Al percatarse de esto, el agresor lanzó una piedra contra el vehículo en el que se transportaba el baterista. Luego, con la ayuda de otros cómplices, agredió al grupo de amigos. En medio de esa situación, un sujeto del bando violento sacó su arma de fuego y disparó contra Pariapaza, quien terminó desplomándose en su intento por escapar.

Indagan sobre el caso

El fallecido, conocido como 'Oso' en el ámbito artístico, deja tres hijos en la orfandad y una familia destrozada por su repentina partida. Sus amigos también lamentaron su muerte y destacaron su profesionalismo musical, lo que le permitía trabajar con diversas agrupaciones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes. En tanto, vecinos del distrito expresaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron a las autoridades tomar acciones inmediatas.

